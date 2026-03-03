Uma grave colisão matou um motociclista de 27 anos na tarde desta terça-feira (3), em um cruzamento do bairro Nova América em Piracicaba.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, a batida entre uma Fiat Strada e a moto aconteceu no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga, após, segundo testemunhas, o veículo avançar a sinalização.