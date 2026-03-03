03 de março de 2026
MORTE NO TRÂNSITO

VÍDEO: Motociclista morre após grave colisão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
Wagner Romano
Equipes do resgate e SAMU foram acionadas para o socorro, mas a vitima morreu no local.

 Uma grave colisão matou um motociclista de 27 anos na tarde desta terça-feira (3), em um cruzamento do bairro Nova América em Piracicaba.

 De acordo com as informações, a batida entre uma Fiat Strada e a moto aconteceu no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga, após, segundo testemunhas, o veículo avançar a sinalização.

Equipes do SAMU e resgate do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente no local do acidente, mas o motociclista morreu no local.

A Polícia Militar e peritos também atenderam a ocorrência e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), pela funerária.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caro será investigação.

