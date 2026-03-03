Uma grave colisão matou um motociclista de 27 anos na tarde desta terça-feira (3), em um cruzamento do bairro Nova América em Piracicaba.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Homem mexe com mulher em festa e acaba esfaqueado, amarrado e jogado no rio em Piracicaba.
- Briga entre pai e filha acaba na delegacia em Piracicaba
De acordo com as informações, a batida entre uma Fiat Strada e a moto aconteceu no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga, após, segundo testemunhas, o veículo avançar a sinalização.
Equipes do SAMU e resgate do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente no local do acidente, mas o motociclista morreu no local.
A Polícia Militar e peritos também atenderam a ocorrência e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), pela funerária.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caro será investigação.
Uma grave colisão tirou a vida de um motociclista de 30 anos na tarde desta terça-feira (3), no bairro Nova América, em Piracicaba.
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Machado de Assis e Cincinato da Silva Braga. De acordo com informações preliminares e relatos de testemunhas, a batida envolveu uma Fiat Strada e a motocicleta da vítima. O veículo teria avançado a sinalização antes do impacto.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Um boletim de ocorrência foi registrado, e as circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.
Familiares e amigos lamentaram a tragédia, que reforça o alerta para a importância do respeito à sinalização e da atenção redobrada no trânsito.