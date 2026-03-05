No dia 6 de março, o professor Akihiko Ando aposentado do departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) receberá, das mãos do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, no Consulado-Geral do Japão em São Paulo, uma significativa homenagem de honra ao mérito pelo conjunto de sua trajetória científica e pioneirismo no Brasil. Graduado em 1958 pela Universidade de Tóquio, Ando chegou ao país em 1961 e passou a atuar no departamento de Genética da Esalq. Dedicou-se ao estudo dos efeitos biológicos das radiações e à aplicação da tecnologia de melhoramento genético por meio da energia nuclear.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Em 1966, participou da criação do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), onde fundou a Seção de Radiogenética, atual Laboratório de Melhoramento de Plantas. Sua contribuição ao melhoramento do arroz ganhou destaque na parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), que resultou no lançamento da cultivar “SCS 114 Ando-San”, desenvolvida a partir da irradiação de sementes com raios gama.

Também liderou o Grupo Conjunto Japão-Brasil de Pesquisa sobre Arroz Selvagem, fortalecendo a cooperação científica entre os dois países. Docentes, servidores e ex-alunos da USP associam-se à homenagem, reconhecendo o legado científico e institucional deixado pelo professor Ando.