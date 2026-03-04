A destinação deste recurso, através do Novo PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento), foi anunciada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade no Palácio do Planalto, em 18 de setembro do ano passado, para um total, 235 municípios em 26 estados que receberão R$ 11,7 bilhões em investimentos, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade de populações que vivem em áreas de risco, reforçando a capacidade de resposta do país a eventos climáticos extremos. “O presidente Lula dá lição de como devemos nos postar com os adversários. Adversários não são inimigos. Temos que trabalhar todos por Piracicaba e reconhecer a importância de cada um”, ensina Bebel.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) confirmou que já foi iniciada a liberação para Piracicaba de um total de pouco mais de R$ 47 milhões para que a Prefeitura possa iniciar as obras voltadas à drenagem no ribeirão Itapeva, que passa pela avenida 31 de Março e desemboca no Rio Piracicaba. .

A deputada estadual deixou claro que a inclusão de Piracicaba neste pacote foi resultado do trabalho que fez junto ao governo Lula, tendo entregue pessoalmente à ministra de Relações Institucionais do governo do presidente Lula, Gleisi Hoffmann, e junto ao ministro das Cidades, Jader Barbalho, documento solicitando a destinação de recursos para a realização da obra, que é aguardada na cidade há décadas, já que toda vez que chove um pouco mais forte tanto a avenida 31 de Março como Armando de Salles Oliveira acabam alagadas, colocando em risco a vida da população.

No documento entregue no ano passado, inclusive, Bebel explicou que esta solicitação, que visa contribuir com a Prefeitura de Piracicaba para sanar os problemas de enchentes naquela região da cidade, é para a execução de obras de canalização e reservatório de detenção temporária do Córrego Itapeva, visando a redução dos riscos de alagamentos e enchentes, que tem causado sérios transtornos há anos a todos que residem ou circulam por aquela região da cidade.

A deputada Professora Bebel diz que a construção de reservatórios são as soluções mais viáveis para reduzir os impactos das enchentes naquela região da cidade. “Essas obras garantirão segurança, mitigação dos alagamentos e benefícios diretos à população piracicabana, melhorando a mobilização e qualidade de vida de todos”, destaca.