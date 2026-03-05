Piracicaba se destacou no início do ano ao entrar entre as 20 cidades que mais geraram empregos formais no Estado de São Paulo. Em janeiro, o município registrou 532 novas vagas com carteira assinada, ocupando a 14ª posição no ranking estadual e a 61ª colocação no cenário nacional.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados no dia 3 de março.

Indústria e construção lideram contratações

O setor industrial foi responsável pelo maior número de contratações em Piracicaba, somando 371 novas vagas. Em seguida, a construção civil criou 297 postos, enquanto o setor de serviços registrou saldo positivo de 51.