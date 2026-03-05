Piracicaba se destacou no início do ano ao entrar entre as 20 cidades que mais geraram empregos formais no Estado de São Paulo. Em janeiro, o município registrou 532 novas vagas com carteira assinada, ocupando a 14ª posição no ranking estadual e a 61ª colocação no cenário nacional.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados no dia 3 de março.
Indústria e construção lideram contratações
O setor industrial foi responsável pelo maior número de contratações em Piracicaba, somando 371 novas vagas. Em seguida, a construção civil criou 297 postos, enquanto o setor de serviços registrou saldo positivo de 51.
Por outro lado, comércio e agropecuária apresentaram resultados negativos: o comércio fechou o mês com 173 vagas a menos, e a agropecuária com 14.
Perfil das novas contratações
A maior parte das vagas foi ocupada por homens, totalizando 486 admissões, enquanto mulheres preencheram 46 posições. Quanto ao nível de escolaridade, 340 contratações foram de profissionais com ensino médio completo, reforçando a demanda local por qualificação intermediária.
Piracicaba supera grandes municípios
O desempenho colocou a cidade à frente de importantes municípios do Estado, como Campinas, Bragança Paulista e São Bernardo do Campo, consolidando Piracicaba como referência regional na geração de empregos formais.
Segundo a administração municipal, o resultado é fruto de ações estratégicas, incluindo o fortalecimento de parcerias com empresas, ampliação dos atendimentos da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e a realização de mutirões de vagas ao longo do mês.
O prefeito Helinho Zanatta comentou sobre os números: “Esses resultados mostram que Piracicaba está no caminho do desenvolvimento. Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para que empresas invistam, ampliem suas atividades e gerem oportunidades para a população. Vamos continuar trabalhando para que esse crescimento seja contínuo.”
Representantes da secretaria destacam que o crescimento reflete tanto a busca das empresas por mão de obra qualificada quanto o empenho da população em aproveitar as oportunidades disponíveis.
Perspectiva para os próximos meses
Com saldo positivo já no primeiro mês do ano, a expectativa é de que Piracicaba mantenha o ritmo de contratações, principalmente nos setores industrial e da construção civil, que historicamente impulsionam a economia local.
O cenário reforça o posicionamento da cidade como polo de desenvolvimento econômico e aponta para a continuidade de oportunidades de trabalho para a população.