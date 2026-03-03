A Prefeitura de Piracicaba assinou nesta terça-feira (03/03), às 17h, a Ordem de Serviço para a reforma de 20 centros comunitários e sociais do município. A cerimônia ocorreu no Centro Comunitário do bairro Jardim Primavera e oficializou o investimento de R$ 3.771.137,63.
O evento contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta, do secretário municipal de Cidadania e Parcerias Paulo Nardino, do secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos Luciano Celêncio, dos vereadores Felipe Gema, Renan Paes, Fábio Silva, Pedro Kawai e Paraná, além de lideranças comunitárias e imprensa.
Obras e melhorias estruturais
As intervenções incluem reforma de banheiros com acessibilidade, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, pintura e adequações voltadas à segurança e ao conforto dos usuários. Parte dos prédios estava sem revitalização há mais de 15 anos.
O secretário Paulo Nardino afirmou:
“Há mais de 40 anos alguns equipamentos, como os centros sociais, que recebem muitos munícipes para atividades culturais, esportivas, não são reformados, não passam por revitalização. Essa revitalização autorizada pelo prefeito Helinho Zanatta vai trazer um desenvolvimento social para essas áreas e permitir a retomada do fortalecimento das lideranças comunitárias. Passamos o primeiro ano de mandato fazendo uma reorganização das instituições. Essa reorganização e as reformas, sem dúvida, serão um grande avanço para o município”.
Ampliação dos centros comunitários
O prefeito Helinho Zanatta destacou que o programa deve avançar para outras unidades entre elas:
Centro Comunitário CECAP/Eldorado, Centro Comunitário Monte Alegre, Centro Social do Novo Horizonte, Centro Comunitário Nova América, Centro Comunitário Parque Orlanda, Centro Comunitário Jardim Primavera, Centro Comunitário Piracicamirim, Centro Comunitário Parque Piracicaba, Centro Social Jardim Planalto, Centro Comunitário Santa Terezinha, Centro Social Santo Antônio, Centro Social Tatuapé II, Centro Comunitário Vila Cristina, Centro Social Santa Rosa, Centro Social CECAP, Centro Comunitário/Centro Digital Parque Piracicaba, Centro Comunitário Santana, Centro Social Boa Esperança, Centro Social Algodoal e Centro Comunitário Sol Nascente.
“Estes foram os primeiros centros comunitários que iremos reformar. Gostaria de agradecer ao Paulo Nardino, ao Luciano Celêncio, e aos moradores que providenciaram a documentação para que fossem regularizadas as associações e a reforma pudesse ser feita. Temos um total de 54 centros comunitários e mais 30 deles estão em processo de regularização para depois, também, serem reformados para a comunidade cuidar e utilizar”.
A Prefeitura informou que novas etapas poderão contemplar mais 20 centros sucessivamente.
Impacto nas comunidades
A presidente da Associação dos Moradores dos Jardins Tatuapé I e II, Salvina das Dores Nunes Coelho Esteves, coordena atividades como capoeira, futebol e catequese para mais de 100 crianças e adolescentes.
“Vai melhorar bastante nossas atividades. Pedimos, principalmente, a instalação de câmeras de segurança, porque atendemos muitas crianças e precisamos de mais segurança. Na gestão anterior, fazíamos melhorias com recursos próprios. Com essa reforma, vamos poder atender melhor a comunidade e ampliar as atividades”.
Já Robson Sanches, presidente da Associação Viva Nosso Bairro Jardim Primavera/Centro Comunitário Jardim Primavera, afirmou:
“A reforma significa um sonho realizado para a comunidade. Temos um fluxo muito grande de pessoas que utilizam esse espaço. Ficamos lutando por mais de 30 anos e não conseguimos essa melhoria. O prefeito Helinho prometeu e cumpriu”.