A Prefeitura de Piracicaba assinou nesta terça-feira (03/03), às 17h, a Ordem de Serviço para a reforma de 20 centros comunitários e sociais do município. A cerimônia ocorreu no Centro Comunitário do bairro Jardim Primavera e oficializou o investimento de R$ 3.771.137,63.

O evento contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta, do secretário municipal de Cidadania e Parcerias Paulo Nardino, do secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos Luciano Celêncio, dos vereadores Felipe Gema, Renan Paes, Fábio Silva, Pedro Kawai e Paraná, além de lideranças comunitárias e imprensa.