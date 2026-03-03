Na noite desta segunda-feira (02), a equipe da Divisão de Proteção Animal, que faz parte da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conseguiu remover o artefato que estava preso ao corpo da capivara avistada recentemente no município - se tratava de uma fita plástica. A ação foi resultado de semanas de acompanhamento técnico e planejamento, garantindo a segurança da fêmea e de seu grupo familiar durante todo o manejo.

A fêmea é adulta e, após avaliação clínica, foi constatado que estava em bom estado geral de saúde. O objeto, uma fita de plástico fino, não estava apertado e, por isso, não provocou ferimentos profundos. No entanto, o atrito constante causou uma alopecia (queda de pelo) localizada na região de contato.

De acordo com a equipe técnica, é possível concluir que o material não foi colocado intencionalmente por mãos humanas. A hipótese mais provável é que a própria capivara tenha se enroscado acidentalmente no plástico durante seus deslocamentos.