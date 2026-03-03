“Podemos dar o título para quem não é daqui, mas por ter feito trabalhos meritórios ao município, o que não é o caso”, afirmou. A parlamentar também questionou a justificativa baseada na relatoria da Lei do Turismo e disse ter feito levantamento sobre a atuação do senador. “Precisamos colocar a mão na consciência. Quem devemos homenagear? Temos muitas pessoas que contribuem muito para a cidade”, declarou.

A vereadora Sílvia Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade é Sua, também votou contra. Para ela, a honraria deve cumprir critérios de reconhecimento por serviços “inestimáveis” prestados ao município. “Foi relator do projeto de lei do turismo, mas pouco ou nada foi feito por Piracicaba”, afirmou.

Justificativas de voto

Ao defender o projeto, Renan Paes afirmou que, como senador, Flávio Bolsonaro “ajuda o Brasil inteiro, não apenas o estado que o elegeu”. Segundo ele, o título também pode fortalecer a interlocução da cidade com lideranças nacionais. “O título tem a finalidade de ser uma ponte com quem está lá em cima”, disse, acrescentando que o senador aparece em pesquisas como possível candidato à Presidência da República em 2026.