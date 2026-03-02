A Hyundai anuncia hoje que sua fábrica de Piracicaba vai montar um terceiro modelo ainda este ano. Trata-se de uma configuração inédita, posicionada entre o HB20 e o CRETA, atualmente produzidos no local, o que reforça a flexibilidade da operação industrial e amplia o portfólio de veículos fabricados pela Hyundai no País.

“HB20 e CRETA são os pilares do nosso sucesso no Brasil e continuarão a desempenhar esse papel”, afirma Marcos Oliveira, COO da Hyundai. “Esse terceiro modelo completará o portfólio com uma configuração inédita, entrando em um segmento que está surgindo entre hatchbacks e SUVs e, como é característico dos modelos Hyundai, oferecerá espaço interno bastante generoso, robustez, conforto e muita tecnologia”, complementa.

A fábrica de Piracicaba tem sido a base do sucesso da Hyundai no Brasil desde sua inauguração em novembro de 2012. O HB20 segue altamente competitivo no segmento de compactos, enquanto o CRETA é o veículo mais vendido do Brasil no varejo nos três últimos anos, competindo não apenas no segmento de SUVs compactos, mas também em categorias superiores.