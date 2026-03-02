A Hyundai anuncia hoje que sua fábrica de Piracicaba vai montar um terceiro modelo ainda este ano. Trata-se de uma configuração inédita, posicionada entre o HB20 e o CRETA, atualmente produzidos no local, o que reforça a flexibilidade da operação industrial e amplia o portfólio de veículos fabricados pela Hyundai no País.
“HB20 e CRETA são os pilares do nosso sucesso no Brasil e continuarão a desempenhar esse papel”, afirma Marcos Oliveira, COO da Hyundai. “Esse terceiro modelo completará o portfólio com uma configuração inédita, entrando em um segmento que está surgindo entre hatchbacks e SUVs e, como é característico dos modelos Hyundai, oferecerá espaço interno bastante generoso, robustez, conforto e muita tecnologia”, complementa.
A fábrica de Piracicaba tem sido a base do sucesso da Hyundai no Brasil desde sua inauguração em novembro de 2012. O HB20 segue altamente competitivo no segmento de compactos, enquanto o CRETA é o veículo mais vendido do Brasil no varejo nos três últimos anos, competindo não apenas no segmento de SUVs compactos, mas também em categorias superiores.
O novo modelo será posicionado entre HB20 e CRETA, oferecendo aos consumidores mais uma opção dentro da linha de produtos fabricados localmente pela Hyundai. Detalhes adicionais sobre o modelo serão divulgados ao longo deste ano.
Ao otimizar seus processos produtivos, a fábrica da Hyundai em Piracicaba consegue produzir diversos modelos de forma eficiente em linhas compartilhadas, garantindo flexibilidade para responder à demanda do mercado. Essa capacidade de produção multi modelos está alinhada ao plano global da Hyundai Motor Company para 2030, que prevê a fabricação de 5,55 milhões de veículos no mundo, tendo o Brasil um papel fundamental na estratégia global de crescimento da marca. A ampliação do portfólio fabricado localmente contribuirá para essa meta ambiciosa e fortalece a presença da Hyundai em segmentos-chave do mercado brasileiro.
A ampliação da produção local faz parte do investimento de US$ 1,1 bilhão anunciado pela Hyundai para o Brasil até 2032, com foco em avanços tecnológicos e soluções de mobilidade sustentável. A fábrica de Piracicaba recebeu melhorias para ultrapassar, a partir de agora, a capacidade de 215 mil unidades anuais e está preparada para apoiar a expansão de produtos nos próximos anos, à medida que a Hyundai aprofunda sua presença no Brasil e na região da América do Sul.