Foi aprovado em primeira discussão, na reunião ordinária desta segunda-feira (2), o Projeto de Lei 9/2026, que institui o “Passeio de Boia no Rio Piracicaba” no Calendário Oficial de Eventos do Município de Piracicaba. A proposta também acrescenta dispositivos à Lei nº 10.137/2024. De autoria do vereador Wagner Oliveira (PSD), o Wagnão, o projeto inclui na legislação o artigo 173-C, estabelecendo a realização do evento na segunda quinzena do mês de janeiro.

Na justificativa, o parlamentar afirma que a inclusão do tradicional passeio no calendário oficial é relevante por celebrar a herança cultural e histórica da cidade, além de gerar impacto econômico e social. Segundo ele, a medida contribui para o fortalecimento do turismo, da economia local e da identidade cultural dos piracicabanos.