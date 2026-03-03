Foi aprovado em primeira discussão, na reunião ordinária desta segunda-feira (2), o Projeto de Lei 9/2026, que institui o “Passeio de Boia no Rio Piracicaba” no Calendário Oficial de Eventos do Município de Piracicaba. A proposta também acrescenta dispositivos à Lei nº 10.137/2024. De autoria do vereador Wagner Oliveira (PSD), o Wagnão, o projeto inclui na legislação o artigo 173-C, estabelecendo a realização do evento na segunda quinzena do mês de janeiro.
Na justificativa, o parlamentar afirma que a inclusão do tradicional passeio no calendário oficial é relevante por celebrar a herança cultural e histórica da cidade, além de gerar impacto econômico e social. Segundo ele, a medida contribui para o fortalecimento do turismo, da economia local e da identidade cultural dos piracicabanos.
O texto também destaca que o Passeio de Boia é um evento independente, sem apoio oficial do poder público, com recomendação restrita ao uso de colete salva-vidas. O vereador ressalta ainda a importância de preservar a tradição e promover o bem-estar e a integração da comunidade.
Organizada por um grupo de amigos, a iniciativa teve início na década de 1990 e ganhou o formato atual por volta de 2020, sempre no mês de janeiro. A prática reúne centenas de participantes com câmaras de ar no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto, de onde partem para um percurso de aproximadamente 14 quilômetros pelo Rio Piracicaba, até a rampa do bairro Ártemis.