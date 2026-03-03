03 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
DIA DA MULHER

8 de Março tem roda de capoeira no Engenho

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Instituto Afropira
Mulheres capoeiristas
Mulheres capoeiristas

O Dia Internacional da Mulher será celebrado com cultura e ancestralidade em Piracicaba. Neste sábado, 8 de março, o Engenho Central recebe uma roda aberta de capoeira realizada pela CIA (Capoeira Instituto Afropira).

A programação acontece das 10h às 12h, com entrada pela ponte pênsil, e é gratuita.

Celebração e protagonismo feminino

A iniciativa coloca em evidência o papel das mulheres na capoeira, manifestação cultural afro-brasileira que carrega história, identidade e resistência. A proposta é fortalecer a presença feminina na roda e ampliar o debate sobre igualdade e representatividade.

Segundo a organização, o encontro também é um convite à reflexão e à valorização das mulheres na cultura popular, reforçando a importância do 8 de março como símbolo de luta e conquista.

Evento aberto à comunidade

Aberta ao público, a roda convida praticantes e interessados a participar ativamente, seja jogando, cantando, tocando instrumentos ou apenas acompanhando a atividade.

O Engenho Central, um dos principais patrimônios históricos da cidade, reforça o simbolismo do encontro ao unir memória e expressão cultural em um espaço emblemático.

Serviço

Data: 8 de março
Horário: das 10h às 12h
Local: Engenho Central (entrada pela ponte pênsil)
Realização: Instituto Afropira
Evento gratuito

