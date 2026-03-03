O Dia Internacional da Mulher será celebrado com cultura e ancestralidade em Piracicaba. Neste sábado, 8 de março, o Engenho Central recebe uma roda aberta de capoeira realizada pela CIA (Capoeira Instituto Afropira).
A programação acontece das 10h às 12h, com entrada pela ponte pênsil, e é gratuita.
Celebração e protagonismo feminino
A iniciativa coloca em evidência o papel das mulheres na capoeira, manifestação cultural afro-brasileira que carrega história, identidade e resistência. A proposta é fortalecer a presença feminina na roda e ampliar o debate sobre igualdade e representatividade.
Segundo a organização, o encontro também é um convite à reflexão e à valorização das mulheres na cultura popular, reforçando a importância do 8 de março como símbolo de luta e conquista.
VER MAIS
- Finalmente! Capivara com cinta presa ao corpo é capturada
- Prefeitura expõe plano de modernização da praça José Bonifácio
- Região de Piracicaba tem 1,7 mil vagas de emprego disponíveis
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Evento aberto à comunidade
Aberta ao público, a roda convida praticantes e interessados a participar ativamente, seja jogando, cantando, tocando instrumentos ou apenas acompanhando a atividade.
O Engenho Central, um dos principais patrimônios históricos da cidade, reforça o simbolismo do encontro ao unir memória e expressão cultural em um espaço emblemático.
Serviço
Data: 8 de março
Horário: das 10h às 12h
Local: Engenho Central (entrada pela ponte pênsil)
Realização: Instituto Afropira
Evento gratuito