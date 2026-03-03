O Dia Internacional da Mulher será celebrado com cultura e ancestralidade em Piracicaba. Neste sábado, 8 de março, o Engenho Central recebe uma roda aberta de capoeira realizada pela CIA (Capoeira Instituto Afropira).

A programação acontece das 10h às 12h, com entrada pela ponte pênsil, e é gratuita.

Celebração e protagonismo feminino

A iniciativa coloca em evidência o papel das mulheres na capoeira, manifestação cultural afro-brasileira que carrega história, identidade e resistência. A proposta é fortalecer a presença feminina na roda e ampliar o debate sobre igualdade e representatividade.