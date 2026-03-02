02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
OPORTUNIDADES

Região de Piracicaba tem 1,7 mil vagas de emprego disponíveis

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
Arquivo de internet
1752 vagas com carteira assinada
1752 vagas com carteira assinada

região de Piracicaba (SP) conta com 1.752 vagas de emprego abertas em cinco cidades: Piracicaba, Cosmópolis, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro. As oportunidades abrangem indústria, comércio, serviços e estágios, contemplando diferentes níveis de escolaridade.

Como se candidatar

A partir desta segunda (2), os candidatos devem apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado presencialmente ou no e-mail indicado. Algumas vagas têm requisitos específicos, que devem ser conferidos antes da candidatura.

Piracicaba – 32 vagas

Cargos:

  • Agente operacional comercial
  • Ajudante de motorista
  • Ajudante geral
  • Analista de desempenho de frota
  • Assistente de recursos humanos
  • Auxiliar administrativo(a)
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de manutenção
  • Auxiliar de planejamento e controle de manutenção
  • Auxiliar de soldador(a)
  • Calceteiro(a)
  • Caldeireiro(a)
  • Costureiro(a)
  • Cozinheiro(a)
  • Eletricista
  • Encanador(a)
  • Encarregado(a) de obras
  • Estagiário(a) de técnico em segurança do trabalho
  • Estoquista
  • Motorista
  • Motorista de entrega
  • Operador(a) de BOBCAT
  • Operador(a) de retroescavadeira
  • Pedreiro(a)
  • Rasteleiro(a)
  • Servente de obras
  • Serviços gerais
  • Soldador(a)
  • Técnico(a) de serviços
  • Vendedor(a)
  • Açougueiro(a)

Cosmópolis – 180 vagas

Cargos:

  • Ajudante de produção 
  • Auxiliar de depósito
  • Auxiliar de lavanderia 
  • Auxiliar de melhoria 
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Auxiliar de serviços gerais de campo 
  • Auxiliar de vendas
  • Auxiliar preparador(a) de rações 
  • Auxiliar técnico(a) 
  • Caldeireiro(a) 
  • Embalador(a) 
  • Expedidor(a)/carregador(a)
  • Líder de almoxarifado 
  • Mecânico(a) (ônibus) 
  • Montador(a) de andaime 
  • Motorista 
  • Motorista carreteiro(a) 
  • Movimentador(a) de mercadorias 
  • Operador(a) de caixa 
  • Operador(a) de máquinas 
  • Operador(a) de produção (setor de laminação e tecelagem) 
  • Pintor(a)
  • Porteiro(a)/controlador(a) de acesso 
  • Repositor(a) 
  • Repositor(a) de frios
  • Serviços gerais 
  • Servente 
  • Técnico(a) planejamento 

Limeira – 9 vagas

  • Local: PAT Limeira – Atendimento presencial ou online
    Horário: Segunda a sexta, 9h às 16h
  • E-mail: pat@limeira.sp.gov.br
  • Site: https://www.limeira.sp.gov.br/pat
  • Telefone: (19) 3404-6511

Cargos:

  • Ajudante de produção
  • Ajudante geral para construção civil
  • Auxiliar de vendas
  • Operador(a) de empilhadeira
  • Operador(a) de máquina
  • Mecânico(a) de máquinas
  • Motorista de caminhão
  • Porteiro(a)
  • Recepcionista auxiliar de secretário(a)

São Pedro – 10 vagas

Cargos:

  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de loja
  • Auxiliar de manutenção
  • Cavalariço(a)
  • Diarista
  • Encarregado(a) de produção
  • Pedreiro(a)
  • Repositor(a) de loja
  • Tratorista
  • Vendedor(a)

Santa Bárbara d’Oeste – 1.521 vagas

Cargos :

  • Alimentador(a) de linha de produção 
  • Almoxarife 
  • Analista de vendas 
  • Analista fiscal 
  • Assistente contábil 
  • Assistente de loja 
  • Assistente de loja (produtos financeiros) 
  • Assistente de PCP 
  • Assistente de vendas 
  • Assistente financeiro(a)/administrativo(a) 
  • Assistente técnico 
  • Atendente 
  • Atendente/balconista 
  • Atendente de lanchonete 
  • Atendente de loja 
  • Atendente de supermercado 
  • Atendente de vendas 
  • Atendente fechador(a) 
  • Auxiliar administrativo(a) 
  • Auxiliar de acabamento 
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de almoxarife
  • Auxiliar de cozinha 
  • Auxiliar de DP 
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de loja
  • Auxiliar de manutenção 
  • Auxiliar de movimentação de cargas e descargas 
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Auxiliar de tapeceiro(a) 
  • Auxiliar de vendas 
  • Auxiliar logístico(a) 
  • Auxiliar mecânico(a) industrial 
  • Auxiliar nos serviços de alimentação 
  • Balconista de açougue 
  • Balconista de padaria 
  • Caixa Jr./Caixa/Atendente 
  • Carpinteiro(a) 
  • Coletor(a) de lixo
  • Confeiteiro(a) 
  • Conferente 
  • Coordenador(a) de restaurante/pedagógico(a) 
  • Cortador(a) 
  • Costureiro(a) 
  • Cozinheiro(a) 
  • Cozinheiro(a) sênior 
  • Designer gráfico 
  • Dobrador(a) de chapas 
  • Eletricista
  • Eletricista de manutenção
  • Empregado(a) doméstico(a)
  • Encarregado(a) de prevenção de perdas 
  • Encarregado(a) de obras 
  • Enfestador(a)/cortador(a) de tecidos 
  • Engenheiro(a) de automação
  • Estagiário(a) administrativo, DP, engenharia civil, automação/elétrica/mecânica, logística, programador(a) Delphi, segurança do trabalho, administração
  • Estoquista/serviços gerais 
  • Expedidor(a) 
  • Farmacêutico(a) substituto(a) jr. 
  • Faxineiro(a) 
  • Fiscal de caixa 
  • Fiscal de prevenção de perdas 
  • Forneiro(a) 
  • Fresador(a)
  • Funileiro(a) industrial 
  • Gerente de negócios 
  • Gerente de restaurante 
  • Inspetor(a) de qualidade 
  • Instalador(a) de esquadrias/sistemas de segurança/montador(a) 
  • Jardineiro(a) 
  • Jovem aprendiz 
  • Lavador(a) de veículos 
  • Líder de usinagem 
  • Mecânico(a) de empilhadeira/manutenção
  • Montador(a) de móveis/entregador(a) 
  • Montador(a) soldador(a) 
  • Motorista 
  • Motorista de micro ônibus/ônibus/van/munck 
  • Oficial ferramenteiro(a)
  • Operador(a) de acabamento, caixa, câmara fria, central de reciclagem, empilhadeira, estaca raiz, injetora, loja, máquina, máquina de costura industrial, máquina de esponjas, máquina de trefila, movimentação e armazém, produção (prensa/embalagem), router, solo grampeado/tirante, tecido acabado, telemarketing, torno CNC, tratamento de superfície, galvânico(a), logístico(a) 
  • Padeiro(a) 
  • Pedreiro(a) 
  • Pintor(a)/industrial 
  • Pré-vendas 
  • Prensista 
  • Preparador(a) e operador(a) de torno CNC 
  • Preparador(a) de CNC 
  • Programador(a) de automação/centro de usinagem CNC 
  • Promotor(a) de hortifrúti/vendas
  • Rebobinador(a) 
  • Repositor(a)/balconista 
  • Revisor(a)/de tecidos Salgadeiro(a) 
  • Selecionador(a) de material reciclável 
  • Serralheiro(a) 
  • Servente de obras 
  • Soldador(a) 
  • Tecelão(ã) 
  • Técnico(a) de laboratório/eletrônico(a), manutenção, automação, instalador(a), mecânico(a), mecânico/eletrônico(a) – 30
  • Telhadista 
  • Torneiro(a) mecânico(a) 
  • Trabalhador(a) rural 
  • Tratorista 
  • Trocador(a) de moldes
  • Urdidor/urditriz 
  • Vendedor(a), autônomo(a), interno(a) 

Orientação e atendimento

Os centros de apoio aos trabalhadores oferecem suporte para cadastro, envio de currículos e esclarecimento de dúvidas. As listas completas de cargos e detalhes sobre cada vaga estão disponíveis nos sites oficiais de cada unidade de emprego.

