A região de Piracicaba (SP) conta com 1.752 vagas de emprego abertas em cinco cidades: Piracicaba, Cosmópolis, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro. As oportunidades abrangem indústria, comércio, serviços e estágios, contemplando diferentes níveis de escolaridade.

Como se candidatar

A partir desta segunda (2), os candidatos devem apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado presencialmente ou no e-mail indicado. Algumas vagas têm requisitos específicos, que devem ser conferidos antes da candidatura.

Piracicaba – 32 vagas

Local: CAT – Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Centro Cívico

E-mail: entrevistacatpiracicaba@gmail.com

Segunda a sexta, 8h30 às 16h30 Site: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/

https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/ Telefone: (19) 3437-2223

Cargos:

Agente operacional comercial

Ajudante de motorista

Ajudante geral

Analista de desempenho de frota

Assistente de recursos humanos

Auxiliar administrativo(a)

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de planejamento e controle de manutenção

Auxiliar de soldador(a)

Calceteiro(a)

Caldeireiro(a)

Costureiro(a)

Cozinheiro(a)

Eletricista

Encanador(a)

Encarregado(a) de obras

Estagiário(a) de técnico em segurança do trabalho

Estoquista

Motorista

Motorista de entrega

Operador(a) de BOBCAT

Operador(a) de retroescavadeira

Pedreiro(a)

Rasteleiro(a)

Servente de obras

Serviços gerais

Soldador(a)

Técnico(a) de serviços

Vendedor(a)

Açougueiro(a)

Cosmópolis – 180 vagas

Local: CRTC – Rua Otto Herbest, 65, Centro, Cosmópolis

CRTC – Rua Otto Herbest, 65, Centro, Cosmópolis E-mail: crtc@cosmopolis.sp.gov.br

crtc@cosmopolis.sp.gov.br Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h Site: https://cosmopolis.sp.gov.br/prefeitura/crtc/

https://cosmopolis.sp.gov.br/prefeitura/crtc/ Telefone: (19) 3872-2535 / (19) 3872-5469.

Cargos:

Ajudante de produção

Auxiliar de depósito

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de melhoria

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de serviços gerais de campo

Auxiliar de vendas

Auxiliar preparador(a) de rações

Auxiliar técnico(a)

Caldeireiro(a)

Embalador(a)

Expedidor(a)/carregador(a)

Líder de almoxarifado

Mecânico(a) (ônibus)

Montador(a) de andaime

Motorista

Motorista carreteiro(a)

Movimentador(a) de mercadorias

Operador(a) de caixa

Operador(a) de máquinas

Operador(a) de produção (setor de laminação e tecelagem)

Pintor(a)

Porteiro(a)/controlador(a) de acesso

Repositor(a)

Repositor(a) de frios

Serviços gerais

Servente

Técnico(a) planejamento

Limeira – 9 vagas

Local: PAT Limeira – Atendimento presencial ou online

Horário: Segunda a sexta, 9h às 16h

PAT Limeira – Atendimento presencial ou online Segunda a sexta, 9h às 16h E-mail : pat@limeira.sp.gov.br

: pat@limeira.sp.gov.br Site : https://www.limeira.sp.gov.br/pat

: https://www.limeira.sp.gov.br/pat Telefone: (19) 3404-6511

Cargos:

Ajudante de produção

Ajudante geral para construção civil

Auxiliar de vendas

Operador(a) de empilhadeira

Operador(a) de máquina

Mecânico(a) de máquinas

Motorista de caminhão

Porteiro(a)

Recepcionista auxiliar de secretário(a)

São Pedro – 10 vagas

Local: Poupatempo São Pedro – Avenida dos Imigrantes, 688, Vale do Sol



Poupatempo São Pedro – Avenida dos Imigrantes, 688, Vale do Sol Horário: Segunda a sexta, 9h às 17h; sábado, 9h às 13h



Segunda a sexta, 9h às 17h; sábado, 9h às 13h E-mail: patsaopedro@sde.sp.gov.br

patsaopedro@sde.sp.gov.br Site: https://www.poupatempo.sp.gov.br

https://www.poupatempo.sp.gov.br Telefone: (19) 3481-9200

Cargos:

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de loja

Auxiliar de manutenção

Cavalariço(a)

Diarista

Encarregado(a) de produção

Pedreiro(a)

Repositor(a) de loja

Tratorista

Vendedor(a)

Santa Bárbara d’Oeste – 1.521 vagas

Local: Desenvolve Santa Bárbara – Rua do Ósmio, 975, Villa Multimall

Desenvolve Santa Bárbara – Rua do Ósmio, 975, Villa Multimall Atendimento presencial: Terça a sexta, 10h às 22h; sábado, 10h às 16h

E-mail: empregos@santabarbara.sp.gov.br

Terça a sexta, 10h às 22h; sábado, 10h às 16h empregos@santabarbara.sp.gov.br Site: https://enzo.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador/pf_visita/vaga_list.php

https://enzo.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador/pf_visita/vaga_list.php Telefone: (19) 3499-1000

Cargos :

Alimentador(a) de linha de produção

Almoxarife

Analista de vendas

Analista fiscal

Assistente contábil

Assistente de loja

Assistente de loja (produtos financeiros)

Assistente de PCP

Assistente de vendas

Assistente financeiro(a)/administrativo(a)

Assistente técnico

Atendente

Atendente/balconista

Atendente de lanchonete

Atendente de loja

Atendente de supermercado

Atendente de vendas

Atendente fechador(a)

Auxiliar administrativo(a)

Auxiliar de acabamento

Auxiliar de açougue

Auxiliar de almoxarife

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de DP

Auxiliar de expedição

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de loja

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de movimentação de cargas e descargas

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de tapeceiro(a)

Auxiliar de vendas

Auxiliar logístico(a)

Auxiliar mecânico(a) industrial

Auxiliar nos serviços de alimentação

Balconista de açougue

Balconista de padaria

Caixa Jr./Caixa/Atendente

Carpinteiro(a)

Coletor(a) de lixo

Confeiteiro(a)

Conferente

Coordenador(a) de restaurante/pedagógico(a)

Cortador(a)

Costureiro(a)

Cozinheiro(a)

Cozinheiro(a) sênior

Designer gráfico

Dobrador(a) de chapas

Eletricista

Eletricista de manutenção

Empregado(a) doméstico(a)

Encarregado(a) de prevenção de perdas

Encarregado(a) de obras

Enfestador(a)/cortador(a) de tecidos

Engenheiro(a) de automação

Estagiário(a) administrativo, DP, engenharia civil, automação/elétrica/mecânica, logística, programador(a) Delphi, segurança do trabalho, administração

Estoquista/serviços gerais

Expedidor(a)

Farmacêutico(a) substituto(a) jr.

Faxineiro(a)

Fiscal de caixa

Fiscal de prevenção de perdas

Forneiro(a)

Fresador(a)

Funileiro(a) industrial

Gerente de negócios

Gerente de restaurante

Inspetor(a) de qualidade

Instalador(a) de esquadrias/sistemas de segurança/montador(a)

Jardineiro(a)

Jovem aprendiz

Lavador(a) de veículos

Líder de usinagem

Mecânico(a) de empilhadeira/manutenção

Montador(a) de móveis/entregador(a)

Montador(a) soldador(a)

Motorista

Motorista de micro ônibus/ônibus/van/munck

Oficial ferramenteiro(a)

Operador(a) de acabamento, caixa, câmara fria, central de reciclagem, empilhadeira, estaca raiz, injetora, loja, máquina, máquina de costura industrial, máquina de esponjas, máquina de trefila, movimentação e armazém, produção (prensa/embalagem), router, solo grampeado/tirante, tecido acabado, telemarketing, torno CNC, tratamento de superfície, galvânico(a), logístico(a)

Padeiro(a)

Pedreiro(a)

Pintor(a)/industrial

Pré-vendas

Prensista

Preparador(a) e operador(a) de torno CNC

Preparador(a) de CNC

Programador(a) de automação/centro de usinagem CNC

Promotor(a) de hortifrúti/vendas

Rebobinador(a)

Repositor(a)/balconista

Revisor(a)/de tecidos Salgadeiro(a)

Selecionador(a) de material reciclável

Serralheiro(a)

Servente de obras

Soldador(a)

Tecelão(ã)

Técnico(a) de laboratório/eletrônico(a), manutenção, automação, instalador(a), mecânico(a), mecânico/eletrônico(a) – 30

Telhadista

Torneiro(a) mecânico(a)

Trabalhador(a) rural

Tratorista

Trocador(a) de moldes

Urdidor/urditriz

Vendedor(a), autônomo(a), interno(a)

