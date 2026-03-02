A região de Piracicaba (SP) conta com 1.752 vagas de emprego abertas em cinco cidades: Piracicaba, Cosmópolis, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro. As oportunidades abrangem indústria, comércio, serviços e estágios, contemplando diferentes níveis de escolaridade.
Como se candidatar
A partir desta segunda (2), os candidatos devem apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado presencialmente ou no e-mail indicado. Algumas vagas têm requisitos específicos, que devem ser conferidos antes da candidatura.
Piracicaba – 32 vagas
- Local: CAT – Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Centro Cívico
E-mail: entrevistacatpiracicaba@gmail.com
- Horário: Segunda a sexta, 8h30 às 16h30
- Site: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/
- Telefone: (19) 3437-2223
Cargos:
- Agente operacional comercial
- Ajudante de motorista
- Ajudante geral
- Analista de desempenho de frota
- Assistente de recursos humanos
- Auxiliar administrativo(a)
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar de planejamento e controle de manutenção
- Auxiliar de soldador(a)
- Calceteiro(a)
- Caldeireiro(a)
- Costureiro(a)
- Cozinheiro(a)
- Eletricista
- Encanador(a)
- Encarregado(a) de obras
- Estagiário(a) de técnico em segurança do trabalho
- Estoquista
- Motorista
- Motorista de entrega
- Operador(a) de BOBCAT
- Operador(a) de retroescavadeira
- Pedreiro(a)
- Rasteleiro(a)
- Servente de obras
- Serviços gerais
- Soldador(a)
- Técnico(a) de serviços
- Vendedor(a)
- Açougueiro(a)
Cosmópolis – 180 vagas
- Local: CRTC – Rua Otto Herbest, 65, Centro, Cosmópolis
- E-mail: crtc@cosmopolis.sp.gov.br
- Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
- Site: https://cosmopolis.sp.gov.br/prefeitura/crtc/
- Telefone: (19) 3872-2535 / (19) 3872-5469.
Cargos:
- Ajudante de produção
- Auxiliar de depósito
- Auxiliar de lavanderia
- Auxiliar de melhoria
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de serviços gerais de campo
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar preparador(a) de rações
- Auxiliar técnico(a)
- Caldeireiro(a)
- Embalador(a)
- Expedidor(a)/carregador(a)
- Líder de almoxarifado
- Mecânico(a) (ônibus)
- Montador(a) de andaime
- Motorista
- Motorista carreteiro(a)
- Movimentador(a) de mercadorias
- Operador(a) de caixa
- Operador(a) de máquinas
- Operador(a) de produção (setor de laminação e tecelagem)
- Pintor(a)
- Porteiro(a)/controlador(a) de acesso
- Repositor(a)
- Repositor(a) de frios
- Serviços gerais
- Servente
- Técnico(a) planejamento
Limeira – 9 vagas
- Local: PAT Limeira – Atendimento presencial ou online
Horário: Segunda a sexta, 9h às 16h
- E-mail: pat@limeira.sp.gov.br
- Site: https://www.limeira.sp.gov.br/pat
- Telefone: (19) 3404-6511
Cargos:
- Ajudante de produção
- Ajudante geral para construção civil
- Auxiliar de vendas
- Operador(a) de empilhadeira
- Operador(a) de máquina
- Mecânico(a) de máquinas
- Motorista de caminhão
- Porteiro(a)
- Recepcionista auxiliar de secretário(a)
São Pedro – 10 vagas
- Local: Poupatempo São Pedro – Avenida dos Imigrantes, 688, Vale do Sol
- Horário: Segunda a sexta, 9h às 17h; sábado, 9h às 13h
- E-mail: patsaopedro@sde.sp.gov.br
- Site: https://www.poupatempo.sp.gov.br
- Telefone: (19) 3481-9200
Cargos:
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de loja
- Auxiliar de manutenção
- Cavalariço(a)
- Diarista
- Encarregado(a) de produção
- Pedreiro(a)
- Repositor(a) de loja
- Tratorista
- Vendedor(a)
Santa Bárbara d’Oeste – 1.521 vagas
- Local: Desenvolve Santa Bárbara – Rua do Ósmio, 975, Villa Multimall
- Atendimento presencial: Terça a sexta, 10h às 22h; sábado, 10h às 16h
E-mail: empregos@santabarbara.sp.gov.br
- Site: https://enzo.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador/pf_visita/vaga_list.php
- Telefone: (19) 3499-1000
Cargos :
- Alimentador(a) de linha de produção
- Almoxarife
- Analista de vendas
- Analista fiscal
- Assistente contábil
- Assistente de loja
- Assistente de loja (produtos financeiros)
- Assistente de PCP
- Assistente de vendas
- Assistente financeiro(a)/administrativo(a)
- Assistente técnico
- Atendente
- Atendente/balconista
- Atendente de lanchonete
- Atendente de loja
- Atendente de supermercado
- Atendente de vendas
- Atendente fechador(a)
- Auxiliar administrativo(a)
- Auxiliar de acabamento
- Auxiliar de açougue
- Auxiliar de almoxarife
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de DP
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de loja
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar de movimentação de cargas e descargas
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de tapeceiro(a)
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar logístico(a)
- Auxiliar mecânico(a) industrial
- Auxiliar nos serviços de alimentação
- Balconista de açougue
- Balconista de padaria
- Caixa Jr./Caixa/Atendente
- Carpinteiro(a)
- Coletor(a) de lixo
- Confeiteiro(a)
- Conferente
- Coordenador(a) de restaurante/pedagógico(a)
- Cortador(a)
- Costureiro(a)
- Cozinheiro(a)
- Cozinheiro(a) sênior
- Designer gráfico
- Dobrador(a) de chapas
- Eletricista
- Eletricista de manutenção
- Empregado(a) doméstico(a)
- Encarregado(a) de prevenção de perdas
- Encarregado(a) de obras
- Enfestador(a)/cortador(a) de tecidos
- Engenheiro(a) de automação
- Estagiário(a) administrativo, DP, engenharia civil, automação/elétrica/mecânica, logística, programador(a) Delphi, segurança do trabalho, administração
- Estoquista/serviços gerais
- Expedidor(a)
- Farmacêutico(a) substituto(a) jr.
- Faxineiro(a)
- Fiscal de caixa
- Fiscal de prevenção de perdas
- Forneiro(a)
- Fresador(a)
- Funileiro(a) industrial
- Gerente de negócios
- Gerente de restaurante
- Inspetor(a) de qualidade
- Instalador(a) de esquadrias/sistemas de segurança/montador(a)
- Jardineiro(a)
- Jovem aprendiz
- Lavador(a) de veículos
- Líder de usinagem
- Mecânico(a) de empilhadeira/manutenção
- Montador(a) de móveis/entregador(a)
- Montador(a) soldador(a)
- Motorista
- Motorista de micro ônibus/ônibus/van/munck
- Oficial ferramenteiro(a)
- Operador(a) de acabamento, caixa, câmara fria, central de reciclagem, empilhadeira, estaca raiz, injetora, loja, máquina, máquina de costura industrial, máquina de esponjas, máquina de trefila, movimentação e armazém, produção (prensa/embalagem), router, solo grampeado/tirante, tecido acabado, telemarketing, torno CNC, tratamento de superfície, galvânico(a), logístico(a)
- Padeiro(a)
- Pedreiro(a)
- Pintor(a)/industrial
- Pré-vendas
- Prensista
- Preparador(a) e operador(a) de torno CNC
- Preparador(a) de CNC
- Programador(a) de automação/centro de usinagem CNC
- Promotor(a) de hortifrúti/vendas
- Rebobinador(a)
- Repositor(a)/balconista
- Revisor(a)/de tecidos Salgadeiro(a)
- Selecionador(a) de material reciclável
- Serralheiro(a)
- Servente de obras
- Soldador(a)
- Tecelão(ã)
- Técnico(a) de laboratório/eletrônico(a), manutenção, automação, instalador(a), mecânico(a), mecânico/eletrônico(a) – 30
- Telhadista
- Torneiro(a) mecânico(a)
- Trabalhador(a) rural
- Tratorista
- Trocador(a) de moldes
- Urdidor/urditriz
- Vendedor(a), autônomo(a), interno(a)
Orientação e atendimento
Os centros de apoio aos trabalhadores oferecem suporte para cadastro, envio de currículos e esclarecimento de dúvidas. As listas completas de cargos e detalhes sobre cada vaga estão disponíveis nos sites oficiais de cada unidade de emprego.