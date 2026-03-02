02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REVITALIZAÇÃO URBANA

Prefeitura expõe plano de modernização da praça José Bonifácio

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação CCS
Jorge Aversa, Helinho Zanatta e Mauricio Benato.
Jorge Aversa, Helinho Zanatta e Mauricio Benato.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, apresentou nesta segunda-feira (02) à Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) a proposta de revitalização e modernização da praça José Bonifácio, no Centro da cidade. O projeto, orçado em cerca de R$ 8,5 milhões, prevê a requalificação completa do espaço, combinando melhorias estruturais, paisagísticas e funcionais, preservando elementos históricos e ampliando a utilização pública.

O encontro contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta; do secretário de Obras, Luciano Celêncio; do secretário-executivo de Obras, Paulo Ferreira; da engenheira Cleidelice Baltieri Borges; do presidente da Acipi, Mauricio Benato, e de outros membros da diretoria da associação, além do vereador Fábio Silva e associados.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Helinho Zanatta destacou a importância do diálogo com a Acipi, parceira em diversos projetos da Prefeitura. “Este projeto foi revisado para atender às necessidades atuais da cidade. Agora é o momento de ouvir, alinhar e definir os próximos passos. Também será apresentado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac)”, afirmou.

O secretário Luciano Celêncio reforçou que a proposta busca modernizar a praça sem perder suas características históricas. “Queremos tornar o espaço mais seguro, atrativo e funcional, ampliando as possibilidades de convivência”, disse.

O projeto 

Com área total de 14.484,22 m², o plano prevê a substituição do piso por concreto drenante, melhoria na drenagem e acessibilidade. A área central será reorganizada para receber eventos e pista de patinação. O coreto histórico será restaurado, e um Monumento Comurba será instalado.

A proposta inclui playground, fonte interativa, bicicletário, paisagismo com vasos em concreto e uma nova área de alimentação de 1.018,9 m². Sanitários e iluminação também serão modernizados, mantendo e ampliando os pontos de luz existentes.

No entorno, haverá reorganização viária com via elevada e piso em blocos sextavados, além de travessias elevadas para segurança de pedestres. Pontos de táxi e vagas de estacionamento serão reestruturados, incluindo cobertura para algumas vagas e espaço para carga/descarga e viaturas.

Mauricio Benato, presidente da Acipi, ressaltou a relevância do projeto para a vida urbana. “A praça José Bonifácio é o coração de Piracicaba e merece modernização que combine lazer, acessibilidade e segurança. A Acipi apoia totalmente a iniciativa e contribuirá para transformar este espaço histórico em um ponto ainda mais vivo e dinâmico da cidade”, afirmou.

A Prefeitura abrirá em breve uma Consulta Pública, e a Acipi organizará reunião com moradores do entorno para apresentação do projeto.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários