A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, apresentou nesta segunda-feira (02) à Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) a proposta de revitalização e modernização da praça José Bonifácio, no Centro da cidade. O projeto, orçado em cerca de R$ 8,5 milhões, prevê a requalificação completa do espaço, combinando melhorias estruturais, paisagísticas e funcionais, preservando elementos históricos e ampliando a utilização pública.
O encontro contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta; do secretário de Obras, Luciano Celêncio; do secretário-executivo de Obras, Paulo Ferreira; da engenheira Cleidelice Baltieri Borges; do presidente da Acipi, Mauricio Benato, e de outros membros da diretoria da associação, além do vereador Fábio Silva e associados.
Helinho Zanatta destacou a importância do diálogo com a Acipi, parceira em diversos projetos da Prefeitura. “Este projeto foi revisado para atender às necessidades atuais da cidade. Agora é o momento de ouvir, alinhar e definir os próximos passos. Também será apresentado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac)”, afirmou.
O secretário Luciano Celêncio reforçou que a proposta busca modernizar a praça sem perder suas características históricas. “Queremos tornar o espaço mais seguro, atrativo e funcional, ampliando as possibilidades de convivência”, disse.
O projeto
Com área total de 14.484,22 m², o plano prevê a substituição do piso por concreto drenante, melhoria na drenagem e acessibilidade. A área central será reorganizada para receber eventos e pista de patinação. O coreto histórico será restaurado, e um Monumento Comurba será instalado.
A proposta inclui playground, fonte interativa, bicicletário, paisagismo com vasos em concreto e uma nova área de alimentação de 1.018,9 m². Sanitários e iluminação também serão modernizados, mantendo e ampliando os pontos de luz existentes.
No entorno, haverá reorganização viária com via elevada e piso em blocos sextavados, além de travessias elevadas para segurança de pedestres. Pontos de táxi e vagas de estacionamento serão reestruturados, incluindo cobertura para algumas vagas e espaço para carga/descarga e viaturas.
Mauricio Benato, presidente da Acipi, ressaltou a relevância do projeto para a vida urbana. “A praça José Bonifácio é o coração de Piracicaba e merece modernização que combine lazer, acessibilidade e segurança. A Acipi apoia totalmente a iniciativa e contribuirá para transformar este espaço histórico em um ponto ainda mais vivo e dinâmico da cidade”, afirmou.
A Prefeitura abrirá em breve uma Consulta Pública, e a Acipi organizará reunião com moradores do entorno para apresentação do projeto.