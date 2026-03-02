O encontro contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta; do secretário de Obras, Luciano Celêncio; do secretário-executivo de Obras, Paulo Ferreira; da engenheira Cleidelice Baltieri Borges; do presidente da Acipi, Mauricio Benato, e de outros membros da diretoria da associação, além do vereador Fábio Silva e associados.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, apresentou nesta segunda-feira (02) à Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) a proposta de revitalização e modernização da praça José Bonifácio, no Centro da cidade. O projeto, orçado em cerca de R$ 8,5 milhões, prevê a requalificação completa do espaço, combinando melhorias estruturais, paisagísticas e funcionais, preservando elementos históricos e ampliando a utilização pública.

Helinho Zanatta destacou a importância do diálogo com a Acipi, parceira em diversos projetos da Prefeitura. “Este projeto foi revisado para atender às necessidades atuais da cidade. Agora é o momento de ouvir, alinhar e definir os próximos passos. Também será apresentado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac)”, afirmou.

O secretário Luciano Celêncio reforçou que a proposta busca modernizar a praça sem perder suas características históricas. “Queremos tornar o espaço mais seguro, atrativo e funcional, ampliando as possibilidades de convivência”, disse.

O projeto

Com área total de 14.484,22 m², o plano prevê a substituição do piso por concreto drenante, melhoria na drenagem e acessibilidade. A área central será reorganizada para receber eventos e pista de patinação. O coreto histórico será restaurado, e um Monumento Comurba será instalado.