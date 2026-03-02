A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, está com 180 vagas abertas para candidatos da cidade e região. As oportunidades abrangem funções operacionais, técnicas, administrativas, comerciais e de estágio, atendendo diferentes níveis de escolaridade.
Salários e benefícios
Os salários variam de R$ 1.500, para estagiários de técnico em segurança do trabalho, a R$ 4.000 para funções como polidor de aço inox. Além da remuneração, algumas vagas oferecem benefícios adicionais, comissões ou outros incentivos. Algumas posições divulgam o salário apenas durante a entrevista.
Cargos com maior demanda
Entre os cargos com mais oportunidades estão agente operacional comercial, pedreiro, motorista, ajudante de motorista, encanador e ajudante geral.
Como se candidatar
Os interessados devem acessar o Painel de Vagas no site da Prefeitura: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/
. Cada vaga possui prazo específico para candidatura, podendo ser encerrada antes do previsto, dependendo da demanda das empresas.
É fundamental que os candidatos mantenham seus dados atualizados e verifiquem atentamente os requisitos de cada oportunidade antes de se inscrever.
Atendimento presencial
O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) fica no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, oferecendo orientação e suporte para quem busca emprego.