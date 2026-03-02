A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, está com 180 vagas abertas para candidatos da cidade e região. As oportunidades abrangem funções operacionais, técnicas, administrativas, comerciais e de estágio, atendendo diferentes níveis de escolaridade.

Salários e benefícios

Os salários variam de R$ 1.500, para estagiários de técnico em segurança do trabalho, a R$ 4.000 para funções como polidor de aço inox. Além da remuneração, algumas vagas oferecem benefícios adicionais, comissões ou outros incentivos. Algumas posições divulgam o salário apenas durante a entrevista.

Cargos com maior demanda