24 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MUTIRÃO DE EMPREGOS

Prefeitura abre 50 vagas para agente operacional

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Prefeitura de Piracicaba realiza, no dia 3 de março, às 9h, processo seletivo com 50 oportunidades para o cargo de agente operacional comercial. As entrevistas serão presenciais no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), no Térreo 1 do Centro Cívico. (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233)

Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado. Podem participar moradores de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.

Requisitos para a vaga

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B e conhecimentos em hidráulica. Não é exigida experiência anterior.

VER MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Benefícios oferecidos

Entre os benefícios estão:

  • Vale-transporte
  • Assistência médica e odontológica, 
  • Seguro de vida
  • Vale-alimentação ou refeição (VA/VR), 
  • Wellhub, Zenklub 
  • Participação nos lucros e resultados (PLR).

“A realização dos processos seletivos realizados na Prefeitura tem atraído cada vez mais empresas interessadas em recrutar em Piracicaba, o que é extremamente positivo para a população e para o município, pois amplia as oportunidades de emprego e movimenta a economia local, atendendo a um pedido do prefeito Helinho Zanatta de aproximar o poder público do setor produtivo e gerar mais oportunidades para nossa cidade”, destacou o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários