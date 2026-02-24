A Prefeitura de Piracicaba realiza, no dia 3 de março, às 9h, processo seletivo com 50 oportunidades para o cargo de agente operacional comercial. As entrevistas serão presenciais no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), no Térreo 1 do Centro Cívico. (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233)

Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado. Podem participar moradores de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.

Requisitos para a vaga

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B e conhecimentos em hidráulica. Não é exigida experiência anterior.