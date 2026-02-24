A Prefeitura de Piracicaba realiza, no dia 3 de março, às 9h, processo seletivo com 50 oportunidades para o cargo de agente operacional comercial. As entrevistas serão presenciais no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), no Térreo 1 do Centro Cívico. (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233)
Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado. Podem participar moradores de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.
Requisitos para a vaga
Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B e conhecimentos em hidráulica. Não é exigida experiência anterior.
Benefícios oferecidos
Entre os benefícios estão:
- Vale-transporte
- Assistência médica e odontológica,
- Seguro de vida
- Vale-alimentação ou refeição (VA/VR),
- Wellhub, Zenklub
- Participação nos lucros e resultados (PLR).
“A realização dos processos seletivos realizados na Prefeitura tem atraído cada vez mais empresas interessadas em recrutar em Piracicaba, o que é extremamente positivo para a população e para o município, pois amplia as oportunidades de emprego e movimenta a economia local, atendendo a um pedido do prefeito Helinho Zanatta de aproximar o poder público do setor produtivo e gerar mais oportunidades para nossa cidade”, destacou o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro.