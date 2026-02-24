O Refis tem como objetivo regularizar créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança amigável ou judicial, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025. Podem aderir pessoas físicas e jurídicas.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou por unanimidade o Programa de Regularização Fiscal (Refis) 2026, que entra em vigor nesta quarta-feira (25). A lei será sancionada pelo prefeito Helinho Zanatta e amplia as oportunidades para contribuintes quitarem ou parcelarem débitos com o município.

A proposta é considerada uma das mais abrangentes já apresentadas, pois inclui débitos como IPTU, ISSQN, taxas, multas de qualquer natureza, tarifas de água e esgoto junto ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) e também dívidas habitacionais ligadas à extinta Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap).

O prazo para adesão será de 120 dias, contados a partir da vigência da lei, com possibilidade de prorrogação por até duas vezes, por 90 dias cada, mediante decreto do Executivo. Segundo o prefeito Helinho Zanatta, o programa busca equilibrar a recuperação de receitas com a realidade financeira da população. “O Refis 2026 é uma oportunidade concreta para que famílias e empresas possam reorganizar sua vida financeira”, afirmou.

COMO FUNCIONA

O programa oferece descontos expressivos sobre juros e multas moratórias, conforme a forma de pagamento: