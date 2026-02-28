28 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
SUSTO NA PISTA

VÍDEO: Grave acidente entre moto e carro fere dois em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
Após o Impacto a moto ficou virada na rodovia Geraldo de Barros.
Após o Impacto a moto ficou virada na rodovia Geraldo de Barros.

  Um acidente assustador deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (28), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, na altura do km 170, sentido São Pedro.

Uma moto bateu com força na traseira de um Volkswagen Gol que seguia pela mesma pista. O impacto foi violento e mobilizou rapidamente equipes de resgate.

Na motocicleta estavam dois homens. O condutor, de 35 anos, sofreu traumatismo craniano leve após bater a cabeça e chegou a ficar desorientado. O Samu prestou os primeiros socorros ainda na rodovia e o encaminhou para a UPA Vila Rezende, em Piracicaba.

O garupa, de 29 anos, sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária Eixo, sendo levado para a UPA da Vila Sônia.

O atendimento foi feito em conjunto pelas equipes de emergência. As causas da batida ainda não foram esclarecidas.

