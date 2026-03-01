01 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
COLISÃO VIOLENTA

VÍDEO: Motorista se fere ao bater carro em poste, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Após a batida, o condutor do carro foi socorrido pelo SAMU.
Após a batida, o condutor do carro foi socorrido pelo SAMU.

  Um grave acidente assustou motoristas na manhã deste domingo (1º) em Piracicaba. Um condutor ficou ferido após perder o controle da direção e bater violentamente contra um poste na avenida Jaime Pereira.

LEIA MAIS

O impacto foi tão forte que chamou a atenção de quem passava pelo local. Populares correram para ajudar e acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve na ocorrência, isolou a área e registrou boletim de ocorrência. As causas do acidente ainda são investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários