Um grave acidente assustou motoristas na manhã deste domingo (1º) em Piracicaba. Um condutor ficou ferido após perder o controle da direção e bater violentamente contra um poste na avenida Jaime Pereira.
O impacto foi tão forte que chamou a atenção de quem passava pelo local. Populares correram para ajudar e acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Militar esteve na ocorrência, isolou a área e registrou boletim de ocorrência. As causas do acidente ainda são investigadas.