Um grave acidente assustou motoristas na manhã deste domingo (1º) em Piracicaba. Um condutor ficou ferido após perder o controle da direção e bater violentamente contra um poste na avenida Jaime Pereira.

LEIA MAIS

O impacto foi tão forte que chamou a atenção de quem passava pelo local. Populares correram para ajudar e acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).