A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda disponibiliza 296 vagas de emprego em Piracicaba. As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

Segundo a administração municipal, as vagas são atualizadas semanalmente e contemplam áreas operacionais, administrativas, técnicas e comerciais. Os interessados devem acompanhar os prazos, já que cada empresa define o período de encaminhamento.

Mercado de trabalho em Piracicaba

Os salários variam entre R$ 1.627,18 e R$ 4.731,55, dependendo da função. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão agente operacional comercial, higienizador, movimentador de carga e vigilante.