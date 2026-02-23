A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda disponibiliza 296 vagas de emprego em Piracicaba. As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.
Segundo a administração municipal, as vagas são atualizadas semanalmente e contemplam áreas operacionais, administrativas, técnicas e comerciais. Os interessados devem acompanhar os prazos, já que cada empresa define o período de encaminhamento.
Mercado de trabalho em Piracicaba
Os salários variam entre R$ 1.627,18 e R$ 4.731,55, dependendo da função. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão agente operacional comercial, higienizador, movimentador de carga e vigilante.
Algumas empresas informam a remuneração apenas durante a entrevista. Há casos com benefícios, adicionais e possibilidade de comissões.
VER MAIS
- Shopping Piracicaba tem 16 novas vagas abertas
- Drogal tem mais de 50 vagas abertas em Piracicaba
- FOP-Unicamp Piracicaba abre inscrições para Programa UniversIDADE
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Processo seletivo presencial no CAT
Além das vagas cadastradas no sistema online, haverá processo seletivo presencial na quarta-feira (25), no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), no Centro Cívico de Piracicaba.
Serão oferecidas 22 vagas para os cargos de repositor e caixa. Para repositor, é exigido ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1, das 14h às 22h20, no bairro Santa Teresinha. O salário informado é de R$ 2.112,00.
Para a função de caixa, o requisito é ensino médio incompleto e disponibilidade para a mesma escala e horário. A remuneração é de R$ 2.271,00.
De acordo com a organização do processo, não é exigida experiência anterior. A empresa contratante oferece benefícios como vale-transporte, auxílio-creche, assistência médica e odontológica, seguro de vida, acesso a aplicativo de academias e participação nos lucros.
Como se candidatar às vagas
Os interessados devem consultar o Painel de Vagas no site oficial da Prefeitura de Piracicaba e manter os dados atualizados. Para o processo seletivo presencial, é necessário comparecer ao CAT com documentos pessoais e currículo.
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233
Bairro Chácara Nazareth
A empresa responsável pelo recrutamento também aceita candidatos de Charqueada.