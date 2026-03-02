02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CAMPANHA SOLIDÁRIA

Diocese de Piracicaba mobiliza ajuda para vítimas em MG

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
André Coelho
Um dos pontos destruídos pelo deslizamento em Juiz de Fora-MG
Um dos pontos destruídos pelo deslizamento em Juiz de Fora-MG

A Diocese de Piracicaba, em parceria com o Exército de Formiguinhas, lançou uma campanha de arrecadação para ajudar famílias atingidas pelas fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá, no leste de Minas Gerais.

Os temporais transformaram fevereiro no mês mais chuvoso da história recente em Juiz de Fora, com 579 milímetros acumulados até o dia 24. Na região da Zona da Mata mineira, pelo menos 36 pessoas morreram, além de milhares de desabrigados e prejuízos significativos à infraestrutura.

Deslizamento do morro do cristo em Juiz de Fora

Volume recorde e impacto das chuvas

Em Ubá, o cenário foi crítico. Em apenas três horas, choveu 170 milímetros, volume suficiente para fazer o Rio Ubá atingir 7,82 metros e provocar alagamentos e deslizamentos. Muitas famílias perderam móveis, roupas e itens essenciais.

Diante da gravidade da situação, a mobilização busca arrecadar donativos para suprir necessidades imediatas.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, convidou os fiéis e toda a população a contribuir dentro de suas possibilidades.

Segundo ele, momentos como este exigem partilha e compromisso com quem mais precisa. Ele reforçou que a solidariedade é uma expressão concreta da fé e pediu apoio com a doação de itens básicos para as famílias atingidas.

Itens solicitados

A campanha pede alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, fraldas infantil e geriátrica, leite, ração para animais e roupas de cama, banho e até medicamentos.

Os materiais arrecadados serão encaminhados às vítimas das enchentes e deslizamentos registrados nas cidades mineiras.

Onde entregar as doações

Cúria Diocesana fecha nos próximos feriados de 2021 e no final de ano ...

As entregas devem ser feitas na Cúria Diocesana, na Avenida Independência, 1.146, em Piracicaba, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99600-4362 e Instagram @diocesedepiracicaba. A expectativa é ampliar a corrente solidária e garantir apoio emergencial às famílias afetadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários