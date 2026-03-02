A Diocese de Piracicaba, em parceria com o Exército de Formiguinhas, lançou uma campanha de arrecadação para ajudar famílias atingidas pelas fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá, no leste de Minas Gerais.

Os temporais transformaram fevereiro no mês mais chuvoso da história recente em Juiz de Fora, com 579 milímetros acumulados até o dia 24. Na região da Zona da Mata mineira, pelo menos 36 pessoas morreram, além de milhares de desabrigados e prejuízos significativos à infraestrutura.

Volume recorde e impacto das chuvas