O afogamento registrado na última sexta-feira (27/02), após uma mulher pular da Ponte Pênsil, no Rio Piracicaba, reacendeu a discussão sobre o uso do local para lazer. A vítima foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros.

Após o atendimento, o tenente-coronel Kléber Moura, do 16º Batalhão, reforçou ao JP que o rio não é liberado para banho em nenhuma extensão. Segundo ele, o local não é considerado área própria para lazer aquático.