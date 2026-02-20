Dom Devair relata audiência com Papa Leão XIV no Vaticano
O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, relatou detalhes da audiência privada que teve com o Papa Leão XIV no último dia 19 de fevereiro, no Vaticano. O encontro, solicitado previamente pelo bispo no início de janeiro, aconteceu após sua peregrinação à Terra Santa, realizada entre os dias 6 e 18 de fevereiro.
Segundo Dom Devair, a audiência durou cerca de 20 minutos e contou com a presença do padre Mateus Kerches, sacerdote da Diocese de Piracicaba que atualmente realiza estudos em Roma. Durante o encontro, o bispo presenteou o Santo Padre com uma casula roxa, em referência ao tempo da Quaresma, e uma camisa do Esporte Clube XV de Novembro personalizada com o nome do Pontífice. “Ele recebeu o presente com alegria, perguntou sobre o time e agradeceu também pela casula”, contou.
No diálogo, Dom Devair apresentou ao Papa alguns desafios pastorais da Igreja no Brasil e, de modo especial, da Diocese de Piracicaba. No entanto, destacou principalmente o que definiu como “um tempo bonito” vivido pela Igreja, marcado pelo reavivamento da fé e pelo fortalecimento da vida de oração.
O bispo ressaltou o aumento da prática do Rosário, a procura mais intensa pelos sacramentos especialmente a confissão, o matrimônio e a crisma e o crescimento do número de casais que buscam regularizar sua situação matrimonial. Também mencionou a maior participação dos fiéis na catequese e na vida comunitária das paróquias.
Durante a conversa, o Papa questionou se esse movimento de oração poderia assumir um caráter apenas intimista. Dom Devair respondeu que, na realidade da diocese, a vivência espiritual tem gerado compromisso concreto, refletido no aumento das iniciativas sociais e no engajamento comunitário. “A fé não é apenas um verniz passageiro, mas algo que compromete as pessoas com a Igreja e com o próximo”, afirmou.
Ao final do encontro, o Papa Leão XIV enviou sua bênção à Diocese de Piracicaba, incentivando a continuidade dos trabalhos pastorais e a vivência do tempo quaresmal. Para o bispo, a audiência foi “um momento de graça de Deus e de profunda comunhão com a Igreja”.