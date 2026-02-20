Segundo Dom Devair, a audiência durou cerca de 20 minutos e contou com a presença do padre Mateus Kerches, sacerdote da Diocese de Piracicaba que atualmente realiza estudos em Roma. Durante o encontro, o bispo presenteou o Santo Padre com uma casula roxa, em referência ao tempo da Quaresma, e uma camisa do Esporte Clube XV de Novembro personalizada com o nome do Pontífice. “Ele recebeu o presente com alegria, perguntou sobre o time e agradeceu também pela casula”, contou.

O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, relatou detalhes da audiência privada que teve com o Papa Leão XIV no último dia 19 de fevereiro, no Vaticano. O encontro, solicitado previamente pelo bispo no início de janeiro, aconteceu após sua peregrinação à Terra Santa, realizada entre os dias 6 e 18 de fevereiro.

No diálogo, Dom Devair apresentou ao Papa alguns desafios pastorais da Igreja no Brasil e, de modo especial, da Diocese de Piracicaba. No entanto, destacou principalmente o que definiu como “um tempo bonito” vivido pela Igreja, marcado pelo reavivamento da fé e pelo fortalecimento da vida de oração.

O bispo ressaltou o aumento da prática do Rosário, a procura mais intensa pelos sacramentos especialmente a confissão, o matrimônio e a crisma e o crescimento do número de casais que buscam regularizar sua situação matrimonial. Também mencionou a maior participação dos fiéis na catequese e na vida comunitária das paróquias.

Durante a conversa, o Papa questionou se esse movimento de oração poderia assumir um caráter apenas intimista. Dom Devair respondeu que, na realidade da diocese, a vivência espiritual tem gerado compromisso concreto, refletido no aumento das iniciativas sociais e no engajamento comunitário. “A fé não é apenas um verniz passageiro, mas algo que compromete as pessoas com a Igreja e com o próximo”, afirmou.