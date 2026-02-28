28 de fevereiro de 2026
EMOÇÃO E SALVAMENTO

Mulher pula no Rio Piracicaba e é salva por bombeiros

Por Da redação/Pira1
A rápida ação dos bombeiros salvou a mulher.
A rápida ação dos bombeiros salvou a mulher.

 Uma mulher foi salva pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (27), no Rio Piracicaba, na Rua do Porto, altura da Ponte Pênsil em Piracicaba.Testemunhas relataram que ela pulou da ponte momentos antes do resgate.

 A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram muito rápido ao local e conseguiram retirá-la da água com vida.

Após o salvamento, a vítima ainda abalada, recebeu atendimento ainda na margem do rio. Não há, até o momento, informações oficiais sobre seu estado de saúde.

A movimentação chamou a atenção de pedestres e comerciantes da região, um dos pontos mais conhecidos da cidade, e gerou apreensão entre quem presenciou a cena.

As circunstâncias do ocorrido ainda serão apuradas pelas autoridades.

