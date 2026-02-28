Uma mulher foi salva pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (27), no Rio Piracicaba, na Rua do Porto, altura da Ponte Pênsil em Piracicaba.Testemunhas relataram que ela pulou da ponte momentos antes do resgate.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram muito rápido ao local e conseguiram retirá-la da água com vida.