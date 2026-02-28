O Rio Piracicaba foi palco, no último sábado (28) da oitava edição do passeio promovido pela Associação Remo de Piracicaba. O evento anual reuniu atletas, famílias e turistas com a proposta de superar o recorde mundial de maior passeio de remo já realizado.
A marca a ser batida pertence aos Estados Unidos, com 1.105 embarcações simultâneas na água. Após o encerramento da programação, a organização informou que os dados coletados ainda passariam por conferência para confirmar se o objetivo foi alcançado.
Percurso de 23 quilômetros pelo Rio Piracicaba
A largada aconteceu às 7h, no Largo dos Pescadores. De lá, os participantes enfrentaram um trajeto de 23 quilômetros até o Residencial Terras de Ártemis, com chegada prevista ao longo da tarde.
O percurso seguiu até por volta das 16h, com apoio logístico e acompanhamento náutico. Ao final, os remadores foram recebidos com uma confraternização que incluiu música ao vivo, alimentação e atividades recreativas.
Segurança reforçada e clima familiar
Apesar da grandiosidade do evento, a segurança foi apontada como prioridade. O uso de colete salva-vidas foi obrigatório para todos os participantes, inclusive crianças. A Marinha acompanhou o trajeto, garantindo tranquilidade durante toda a navegação.
Gustavo Furlan, um dos remadores, é praticante de canoagem desde os 14 anos e destacou a emoção de ver o rio repleto de embarcações, ainda mais porque remou junto ao seu sobrinho. Ambos estavam seguros e se divertindo.
Público acompanhou das margens
Moradores e visitantes também lotaram as margens do Rio Piracicaba para acompanhar o passeio. Um deles foi o casal Antônio Bueno de Oliveira Neto (Netinho) e Liliana Rose Gonzaga Bueno, que acompanham esse e outros passeios anualmente. Netinho afirmou que o evento já faz parte do calendário tradicional da cidade e atrai público de diferentes regiões, fortalecendo o turismo local, ele ainda acrescentou o fato do Rio Piracicaba estar cheio e atrativo para os turistas e atletas.
Recorde segue em apuração
A Associcação Remo de Piracicaba avaliou o 8º Passeio de Remo como positivo, destacando a grande adesão e a estrutura oferecida aos participantes. Mas afirma que está disposta a ouvir o feedback dos participantes, um dos canais é o perfil do instagram @remopiracicaba.
A confirmação sobre a quebra do recorde mundial ainda depende da validação oficial dos números pelo Guiness Book após o encerramento. Porém estimativas apontam entre 1.100 a 1.200 embarcações.