O Rio Piracicaba foi palco, no último sábado (28) da oitava edição do passeio promovido pela Associação Remo de Piracicaba. O evento anual reuniu atletas, famílias e turistas com a proposta de superar o recorde mundial de maior passeio de remo já realizado.

A marca a ser batida pertence aos Estados Unidos, com 1.105 embarcações simultâneas na água. Após o encerramento da programação, a organização informou que os dados coletados ainda passariam por conferência para confirmar se o objetivo foi alcançado.

Percurso de 23 quilômetros pelo Rio Piracicaba

A largada aconteceu às 7h, no Largo dos Pescadores. De lá, os participantes enfrentaram um trajeto de 23 quilômetros até o Residencial Terras de Ártemis, com chegada prevista ao longo da tarde.