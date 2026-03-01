Um carro capotou nas margens da Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã deste domingo (1), deixando um mistério no ar.

Segundo informações recebidas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), o veículo foi encontrado próximo a um espaço gastronômico da região. Ao chegar no local, a equipe constatou que o carro estava completamente virado, mas, surpreendentemente, ninguém foi encontrado dentro ou nas imediações, além de garrafas de cervejas espalhadas no mato. Buscas foram realizadas, mas o condutor não foi localizado.

