Um carro capotou nas margens da Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã deste domingo (1), deixando um mistério no ar.
Segundo informações recebidas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), o veículo foi encontrado próximo a um espaço gastronômico da região. Ao chegar no local, a equipe constatou que o carro estava completamente virado, mas, surpreendentemente, ninguém foi encontrado dentro ou nas imediações, além de garrafas de cervejas espalhadas no mato. Buscas foram realizadas, mas o condutor não foi localizado.
Pelas evidências no local, tudo indica que o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista, colidiu com a cerca de uma propriedade rural e acabou capotando. A cerca ficou seriamente danificada.
O carro foi consultado nos sistemas oficiais e não havia registro de roubo ou furto. Os danos estruturais são tão graves que há indícios de perda total do veículo.
A ocorrência foi registrada e o carro ficará à disposição das autoridades para remoção e demais procedimentos legais. Além do mistério da ocorrência, foi reforçado um alerta para motoristas: as condições da serra exigem atenção redobrada.