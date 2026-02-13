Momentos de tensão marcaram a madrugada de sexta-feira (13) no Rio Piracicaba. Por volta das 2h, um homem com sinais de embriaguez retirou as roupas, deixou pertences sobre a Ponte Pênsil e se lançou na água, surpreendendo quem passava pelo local.

O que parecia um salto impulsivo rapidamente virou uma situação de risco. Assim que entrou no rio, ele começou a ser arrastado pela correnteza, gerando preocupação entre moradores e frequentadores da região.

Correnteza forte aumenta perigo

Levado pela força da água, o homem foi arrastado por vários metros até as proximidades do Largo dos Pescadores. Em meio ao desespero, conseguiu se segurar em uma árvore na margem para não ser levado ainda mais longe.