Momentos de tensão marcaram a madrugada de sexta-feira (13) no Rio Piracicaba. Por volta das 2h, um homem com sinais de embriaguez retirou as roupas, deixou pertences sobre a Ponte Pênsil e se lançou na água, surpreendendo quem passava pelo local.
O que parecia um salto impulsivo rapidamente virou uma situação de risco. Assim que entrou no rio, ele começou a ser arrastado pela correnteza, gerando preocupação entre moradores e frequentadores da região.
Correnteza forte aumenta perigo
Levado pela força da água, o homem foi arrastado por vários metros até as proximidades do Largo dos Pescadores. Em meio ao desespero, conseguiu se segurar em uma árvore na margem para não ser levado ainda mais longe.
Quem presenciou a cena descreveu o momento como angustiante. Um dos relatos aponta que a correnteza estava intensa e que havia medo de afogamento.
VER MAIS
- Homens tentaram impedir rapaz de pular de ponte, mas ele voltou
- Rapaz com sinal de embriaguez pula de boia em meio à cheia do rio
- Após surf na cheia do rio, atletas fazem alerta: não imite
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Diferente de outro caso recente
Ao contrário de um episódio recente em que um jovem que pulou de ponte saiu da água sem riscos, desta vez a vítima não conseguiu retornar sozinha e precisou de ajuda para sair em segurança.
Resgate e atendimento
Populares acionaram o socorro ao perceberem a gravidade da situação. As equipes de resgate chegaram rapidamente, retiraram o homem da água e o encaminharam ao hospital para avaliação.
Apesar do susto e do alto risco, ele não apresentou ferimentos.
Alerta sobre riscos no rio
Especialistas reforçam que o Rio Piracicaba pode apresentar variações de correnteza, especialmente durante a madrugada, o que eleva o risco de acidentes. O consumo de álcool é apontado como fator que contribui para decisões impulsivas em áreas perigosas.
A recomendação é evitar saltos em rios e acionar imediatamente o resgate ao presenciar situações semelhantes.