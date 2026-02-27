Trinta anos após o acidente aéreo que interrompeu a trajetória da banda Mamonas Assassinas, novas descobertas emocionaram familiares e fãs. Durante a exumação realizada em Guarulhos (SP), objetos surpreendentemente preservados foram encontrados sobre os caixões dos músicos e devem agora integrar espaços dedicados à memória do grupo.

Itens preservados chamam atenção

Entre os achados está uma jaqueta da equipe da banda posicionada sobre o caixão de Dinho. A peça, colocada no dia do sepultamento, foi localizada em bom estado de conservação mesmo após três décadas.