30 ANOS

Exumação dos Mamonas revela objetos inesperados; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Em 2 de março de 1996, um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo, interrompeu de forma trágica a trajetória da banda Mamonas Assassinas.

Trinta anos após o acidente aéreo que interrompeu a trajetória da banda Mamonas Assassinas, novas descobertas emocionaram familiares e fãs. Durante a exumação realizada em Guarulhos (SP), objetos surpreendentemente preservados foram encontrados sobre os caixões dos músicos e devem agora integrar espaços dedicados à memória do grupo.

VEJA MAIS:

Itens preservados chamam atenção

Entre os achados está uma jaqueta da equipe da banda posicionada sobre o caixão de Dinho. A peça, colocada no dia do sepultamento, foi localizada em bom estado de conservação mesmo após três décadas.

Outro item que chamou a atenção da família foi um ursinho de pelúcia encontrado sobre a urna do guitarrista Bento Hinoto. Apesar do tempo e das condições do sepultamento, o objeto permaneceu praticamente intacto, apresentando apenas marcas naturais da terra.

A origem da pelúcia não é oficialmente conhecida, mas a suspeita é de que tenha sido deixada como gesto de carinho por um admirador da banda na época do enterro.

Memorial e preservação da história

Os itens encontrados devem compor o memorial em construção no cemitério de Guarulhos, reforçando a preservação da memória do grupo que marcou os anos 1990 com irreverência e recordes de vendas.

Parte das cinzas dos integrantes também será destinada ao plantio de árvores no Jardim BioParque Memorial, iniciativa que simboliza renovação e continuidade da lembrança dos artistas.

Além de Dinho e Bento, o acidente ocorrido em 2 de março de 1996, na Serra da Cantareira, em São Paulo, vitimou ainda Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli. A tragédia permanece como um dos episódios mais marcantes da história da música brasileira.

Tecnologia e novos procedimentos

A decisão pela exumação ocorre em um contexto de atualização de práticas e reorganização dos espaços de sepultamento. O procedimento possibilitou não apenas a destinação das cinzas para homenagens ambientais, mas também a recuperação de objetos que agora passam a integrar oficialmente o acervo histórico ligado à trajetória da banda.

Três décadas depois, a redescoberta desses itens reforça o impacto cultural dos Mamonas Assassinas e reacende o interesse do público por sua história, que segue mobilizando diferentes gerações.

