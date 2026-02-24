Neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, acontece o 8º Passeio Remo Piracicaba, com largada às 7h no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto, e chegada no Terras de Ártemis. O evento deve reunir centenas de participantes e busca entrar para o Guinness Book como o maior passeio à remo do mundo.
Promovido pela Associação Remo Piracicaba, o encontro convida atletas, famílias e amantes da natureza para uma jornada pelas águas do Rio Piracicaba, unindo esporte, lazer e conscientização ambiental.
Horário e inscrições
A programação acontece das 7h às 16h, com concentração na Rampa do Largo dos Pescadores. A organização orienta que os participantes cheguem com antecedência para facilitar a logística.
As inscrições estão disponíveis on-line pelo link: https://www.remopiracicaba.com.br/event-details/8-passeio-remo-piracicaba
. O kit do participante será entregue no local da saída e inclui camiseta oficial, chapéu, água e adesivo.
Valores e kits
Os kits do evento custam R$ 80,00 e permitem a escolha do tamanho da camiseta. Confira as opções disponíveis:
- Kit camiseta PP — R$ 80,00
- Kit camiseta P — R$ 80,00
- Kit camiseta M — R$ 80,00
- Kit camiseta G — R$ 80,00
- Kit camiseta GG — R$ 80,00
- Kit camiseta XG — R$ 80,00
- Kit camiseta EXG — R$ 80,00
Logística e transporte
Haverá caminhão para transporte dos caiaques e ônibus para levar os atletas até o ponto de largada. Equipes de apoio estarão posicionadas para auxiliar na descarga e retirada das embarcações.
Segundo a organização, mais de 440 convidados já confirmaram presença para a edição deste ano.
Locação de caiaques
A associação organizadora não realiza locação de equipamentos. Os interessados devem tratar diretamente com parceiros:
- ASCAPI (Chicão): (19) 98172-5647
- HAKA Race (Leo): (11) 98221-8055
- Remadas e Aventura (Diego): (19) 99743-7687
Percurso e segurança no rio
O trajeto percorre trechos cênicos do Rio Piracicaba. A previsão é de nível alto do rio, porém sem corredeiras ou risco de pedras.
Entre as orientações principais estão redobrar a atenção em áreas com pontes e árvores e não descer com caiaques amarrados, evitando enroscos em galhos. Haverá equipe de apoio para ajudar na descarga e na retirada das embarcações da água.
Regras e recomendações de saúde
A organização orienta que os participantes evitem consumo de álcool durante o trajeto e sigam todas as instruções que forem repassadas pelas equipes.
Também é recomendado manter hidratação constante e utilizar roupas adequadas, além de chapéu e protetor solar. Na chegada, a correnteza pode estar forte; a orientação é não subir pelo píer. Caso o atleta passe direto, barcos de apoio prestarão auxílio.
Festa de chegada no Terras de Ártemis
Ao final do percurso, o público encontrará estrutura de confraternização com food trucks, bebidas, show ao vivo, brinquedos infantis, banheiros e mesas. A entrada será gratuita para familiares e visitantes. Amigos e familiares que farão o resgate podem acessar o evento livremente, sem necessidade de inscrição.
Regras do recinto e sorteio
Não será permitida a entrada de carros no recinto da festa, exceto para operações controladas de carregamento de caiaques.
O sorteio de brindes será realizado antes da saída do primeiro ônibus de retorno ao ponto de largada, e os participantes devem ficar atentos aos avisos da organização.
Parceiros do evento
O evento conta com hotel parceiro para hospedagem:
Hotel Nacional – (19) 2115-0864
reservas@nacionalinnpiracicaba.com.br
A cobertura fotográfica ficará por conta de empresas especializadas:
- Fotop: https://fotop.com/
- Foco Radical: https://www.focoradical.com.br/
- Ramalho Esportes: https://ramalhoesportes.fotto.com.br/
A expectativa dos organizadores é de mais uma edição de sucesso e grande mobilização nas águas de Piracicaba.