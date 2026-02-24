24 de fevereiro de 2026
PASSEIO DE REMO

Sábado tem o 8º Passeio Remo Piracicaba; confira as orientações

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
Arquivo pessoal
Passeadores de remo precisam seguir as orientações da organização
Passeadores de remo precisam seguir as orientações da organização

Neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, acontece o 8º Passeio Remo Piracicaba, com largada às 7h no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto, e chegada no Terras de Ártemis. O evento deve reunir centenas de participantes e busca entrar para o Guinness Book como o maior passeio à remo do mundo.

Promovido pela Associação Remo Piracicaba, o encontro convida atletas, famílias e amantes da natureza para uma jornada pelas águas do Rio Piracicaba, unindo esporte, lazer e conscientização ambiental.

Horário e inscrições

A programação acontece das 7h às 16h, com concentração na Rampa do Largo dos Pescadores. A organização orienta que os participantes cheguem com antecedência para facilitar a logística.

As inscrições estão disponíveis on-line pelo link: https://www.remopiracicaba.com.br/event-details/8-passeio-remo-piracicaba
. O kit do participante será entregue no local da saída e inclui camiseta oficial, chapéu, água e adesivo.

Valores e kits

Os kits do evento custam R$ 80,00 e permitem a escolha do tamanho da camiseta. Confira as opções disponíveis:

  • Kit camiseta PP — R$ 80,00
  • Kit camiseta P — R$ 80,00
  • Kit camiseta M — R$ 80,00
  • Kit camiseta G — R$ 80,00
  • Kit camiseta GG — R$ 80,00
  • Kit camiseta XG — R$ 80,00
  • Kit camiseta EXG — R$ 80,00

Logística e transporte

Haverá caminhão para transporte dos caiaques e ônibus para levar os atletas até o ponto de largada. Equipes de apoio estarão posicionadas para auxiliar na descarga e retirada das embarcações.

Segundo a organização, mais de 440 convidados já confirmaram presença para a edição deste ano.

Locação de caiaques

A associação organizadora não realiza locação de equipamentos. Os interessados devem tratar diretamente com parceiros:

  • ASCAPI (Chicão): (19) 98172-5647
  • HAKA Race (Leo): (11) 98221-8055
  • Remadas e Aventura (Diego): (19) 99743-7687

Percurso e segurança no rio

O trajeto percorre trechos cênicos do Rio Piracicaba. A previsão é de nível alto do rio, porém sem corredeiras ou risco de pedras.

Entre as orientações principais estão redobrar a atenção em áreas com pontes e árvores e não descer com caiaques amarrados, evitando enroscos em galhos. Haverá equipe de apoio para ajudar na descarga e na retirada das embarcações da água.

Regras e recomendações de saúde

A organização orienta que os participantes evitem consumo de álcool durante o trajeto e sigam todas as instruções que forem repassadas pelas equipes.

Também é recomendado manter hidratação constante e utilizar roupas adequadas, além de chapéu e protetor solar. Na chegada, a correnteza pode estar forte; a orientação é não subir pelo píer. Caso o atleta passe direto, barcos de apoio prestarão auxílio.

Festa de chegada no Terras de Ártemis


Ao final do percurso, o público encontrará estrutura de confraternização com food trucks, bebidas, show ao vivo, brinquedos infantis, banheiros e mesas. A entrada será gratuita para familiares e visitantes. Amigos e familiares que farão o resgate podem acessar o evento livremente, sem necessidade de inscrição.

Regras do recinto e sorteio

Não será permitida a entrada de carros no recinto da festa, exceto para operações controladas de carregamento de caiaques.

O sorteio de brindes será realizado antes da saída do primeiro ônibus de retorno ao ponto de largada, e os participantes devem ficar atentos aos avisos da organização.

Parceiros do evento

O evento conta com hotel parceiro para hospedagem:

Hotel Nacional – (19) 2115-0864
reservas@nacionalinnpiracicaba.com.br

A cobertura fotográfica ficará por conta de empresas especializadas:

A expectativa dos organizadores é de mais uma edição de sucesso e grande mobilização nas águas de Piracicaba.

