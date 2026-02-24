Neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, acontece o 8º Passeio Remo Piracicaba, com largada às 7h no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto, e chegada no Terras de Ártemis. O evento deve reunir centenas de participantes e busca entrar para o Guinness Book como o maior passeio à remo do mundo.

Promovido pela Associação Remo Piracicaba, o encontro convida atletas, famílias e amantes da natureza para uma jornada pelas águas do Rio Piracicaba, unindo esporte, lazer e conscientização ambiental.

Horário e inscrições

A programação acontece das 7h às 16h, com concentração na Rampa do Largo dos Pescadores. A organização orienta que os participantes cheguem com antecedência para facilitar a logística.