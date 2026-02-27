Segundo relatos, ele apareceu em casa já muito ferido, com marcas visíveis de agressão. A esposa, em desespero, tentou convencê-lo a buscar atendimento médico imediato. Mas, surpreendentemente, ele se recusou.

A manhã desta sexta-feira (27) amanheceu com um clima de choque e tristeza no bairro Água Branca, em Piracicaba. Um homem de 60 anos foi morreu dentro da própria casa após ter chegado, na noite anterior, completamente machucado — vítima de um suposto espancamento ainda cercado de mistério.

Mesmo debilitado, tomou banho e foi dormir. O que parecia apenas mais uma noite difícil se transformaria em tragédia poucas horas depois.

Ao amanhecer, a esposa percebeu que o estado de saúde do marido havia piorado drasticamente. O socorro foi acionado às pressas. Equipes da Polícia Militar chegaram primeiro ao local e encontraram o homem em estado gravíssimo. Minutos depois, o Corpo de Bombeiros constatou que ele havia entrado em parada cardiorrespiratória.

As equipes iniciaram manobras intensas de reanimação e acionaram a Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Apesar dos esforços desesperados para salvá-lo, o médico da viatura avançada confirmou o óbito ainda dentro da residência.