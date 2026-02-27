Um homem de 44 anos foi atingido com um golpe de faca na barriga, na tarde desta quinta-feira (26), dentro de um supermercado no bairro Piracicamirim, em Piracicaba. O crime aconteceu na avenida Dois Córregos.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, a ex-companheira da vítima foi até o local de trabalho do homem, onde iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ela sacou uma faca e desferiu um golpe na região abdominal. Mesmo ferido, o homem conseguiu conter a agressora com a ajuda de um colega.