Um homem de 44 anos foi atingido com um golpe de faca na barriga, na tarde desta quinta-feira (26), dentro de um supermercado no bairro Piracicamirim, em Piracicaba. O crime aconteceu na avenida Dois Córregos.
De acordo com as informações, a ex-companheira da vítima foi até o local de trabalho do homem, onde iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ela sacou uma faca e desferiu um golpe na região abdominal. Mesmo ferido, o homem conseguiu conter a agressora com a ajuda de um colega.
Equipes do Samu prestaram socorro e encaminharam a vítima a uma unidade de saúde. Policiais militares foram acionados e apreenderam a faca utilizada no crime.
Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado, e o caso será investigado pela Polícia Civil. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.