28 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA EM CASA

Morte em Piracicaba: Mulher indicou hospital, mas marido recusou

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano
Equipes de resgate foram acionadas, mas o homem não resistiu.
Equipes de resgate foram acionadas, mas o homem não resistiu.

  Uma corrida de emergência contra o tempo terminou em morte dentro de casa, nesta sexta-feira (27), em Piracicaba. O caso do homem que chegou em casa ferido por possíveis agressões, tomou banho e morreu poderia ter tido outro desfecho.

LEIA MAIS

Ainda no período noturno, assim que chegou, a esposa ficou preocupada e o chamou para ir ao hospital. Sem ter ciência da gravidade do quadro, o homem preferiu se recuperar em casa e, mesmo diante dos apelos desesperados da mulher, tomou banho e dormiu.

Na manhã seguinte, a situação se agravou e ele evoluiu a óbito em casa.

Equipes de resgate e a polícia foram acionadas e chegaram rapidamente ao imóvel, no bairro Água Branca, mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu.

Ao se assustar com os ferimentos e notar que ele não estava bem e apresentava lesões que exigiam atendimento imediato, a mulher insistiu e tentou convencê-lo de todas as formas a buscar socorro. Sabia que cada minuto poderia ser decisivo.

Mas ele confiou na recuperação e não percebeu a gravidade da situação. Mesmo sentindo dores, preferiu aguardar até o dia seguinte. A esposa, angustiada e impotente, viu o estado dele piorar diante de seus olhos.

Horas depois, veio o desfecho mais temido: o homem não resistiu.

Peritos estiveram na casa e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários