Uma corrida de emergência contra o tempo terminou em morte dentro de casa, nesta sexta-feira (27), em Piracicaba. O caso do homem que chegou em casa ferido por possíveis agressões, tomou banho e morreu poderia ter tido outro desfecho.
Ainda no período noturno, assim que chegou, a esposa ficou preocupada e o chamou para ir ao hospital. Sem ter ciência da gravidade do quadro, o homem preferiu se recuperar em casa e, mesmo diante dos apelos desesperados da mulher, tomou banho e dormiu.
Na manhã seguinte, a situação se agravou e ele evoluiu a óbito em casa.
Equipes de resgate e a polícia foram acionadas e chegaram rapidamente ao imóvel, no bairro Água Branca, mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu.
Ao se assustar com os ferimentos e notar que ele não estava bem e apresentava lesões que exigiam atendimento imediato, a mulher insistiu e tentou convencê-lo de todas as formas a buscar socorro. Sabia que cada minuto poderia ser decisivo.
Mas ele confiou na recuperação e não percebeu a gravidade da situação. Mesmo sentindo dores, preferiu aguardar até o dia seguinte. A esposa, angustiada e impotente, viu o estado dele piorar diante de seus olhos.
Horas depois, veio o desfecho mais temido: o homem não resistiu.
Peritos estiveram na casa e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária.