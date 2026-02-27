27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
VÍDEO

'Já foi estuprada hoje? Sei que gosta!' diz homem para grávida

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
GCM Limeira
O indivíduo foi preso pela Guarda Civil de Limeira.
 Um homem de 36 anos foi detido nesta sexta-feira (27) depois de espalhar pânico na avenida Campinas, em Limeira, na região de Piracicaba, onde teria perseguido e assediado funcionárias de um comércio e de uma agência bancária.

A denúncia chegou ao Centro de Operações Integradas de Limeira (COPI), que acionou imediatamente a equipe da Ronda Ostensiva Municipal de Limeira (ROMU). Quando a viatura se aproximou, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido após breve acompanhamento.

Segundo relatos, cinco mulheres foram vítimas. Uma delas, grávida de três meses, contou que foi abordada com uma frase extremamente ofensiva e assustadora, ficando em estado de choque. "Você já foi estuprada hoje? Fique sabendo que você gosta, disse o indivíduo.

Outras quatro funcionárias também relataram importunação. De acordo com informações apuradas no local, o homem costuma dormir em um estacionamento em frente aos estabelecimentos, o que aumentou ainda mais o clima de insegurança.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira (DDM), onde as vítimas prestaram depoimento. O caso segue sendo investigado.

