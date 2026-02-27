Um homem de 36 anos foi detido nesta sexta-feira (27) depois de espalhar pânico na avenida Campinas, em Limeira, na região de Piracicaba, onde teria perseguido e assediado funcionárias de um comércio e de uma agência bancária.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Homem chega espancado, toma banho e morre em Piracicaba
- VÍDEO: Mulher é mantida em cárcere privado e ameaçada com arma na região de Piracicaba
A denúncia chegou ao Centro de Operações Integradas de Limeira (COPI), que acionou imediatamente a equipe da Ronda Ostensiva Municipal de Limeira (ROMU). Quando a viatura se aproximou, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido após breve acompanhamento.
Segundo relatos, cinco mulheres foram vítimas. Uma delas, grávida de três meses, contou que foi abordada com uma frase extremamente ofensiva e assustadora, ficando em estado de choque. "Você já foi estuprada hoje? Fique sabendo que você gosta, disse o indivíduo.
Outras quatro funcionárias também relataram importunação. De acordo com informações apuradas no local, o homem costuma dormir em um estacionamento em frente aos estabelecimentos, o que aumentou ainda mais o clima de insegurança.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira (DDM), onde as vítimas prestaram depoimento. O caso segue sendo investigado.