A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, inicia na próxima segunda-feira treinos gratuitos de voleibol adaptado para pessoas a partir de 45 anos. A iniciativa incentiva a prática esportiva, promove saúde e bem-estar, e busca formar equipes para representar a cidade em competições ao longo do ano.

Treinos começam na segunda-feira

O núcleo feminino terá início na segunda-feira, 2 de março, das 18h30 às 20h, no mini-ginásio do Ginásio de Esportes Garcia Neto. Já os treinos do masculino começam na quarta-feira, 4 de março, no mesmo horário.

O Ginásio de Esportes Garcia Neto fica localizado na Rua Alferes José Caetano, s/n – Jardim Aeroporto, Piracicaba, SP, e o mini-ginásio é uma das instalações internas do complexo.