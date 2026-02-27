27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
COMEÇA SEGUNDA-FEIRA

Nunca é tarde: vôlei gratuito para maiores de 45 anos

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo da prefeitura
Treinos femininos e masculinos serão em dias diferentes
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, inicia na próxima segunda-feira treinos gratuitos de voleibol adaptado para pessoas a partir de 45 anos. A iniciativa incentiva a prática esportiva, promove saúde e bem-estar, e busca formar equipes para representar a cidade em competições ao longo do ano.

Treinos começam na segunda-feira

O núcleo feminino terá início na segunda-feira, 2 de março, das 18h30 às 20h, no mini-ginásio do Ginásio de Esportes Garcia Neto. Já os treinos do masculino começam na quarta-feira, 4 de março, no mesmo horário.

O Ginásio de Esportes Garcia Neto fica localizado na Rua Alferes José Caetano, s/n – Jardim Aeroporto, Piracicaba, SP, e o mini-ginásio é uma das instalações internas do complexo.

A participação é gratuita, e os interessados devem comparecer com roupa adequada para a prática esportiva. O objetivo é identificar atletas com disponibilidade no período noturno para compor futuras equipes competitivas do município.

Saúde, bem-estar e convivência social

A Secretaria destaca que o esporte a partir dos 45 anos vai além da competição: melhora a saúde física, fortalece o corpo e incentiva a integração social. O secretário de Esportes, Roger Carneiro, reforça que a gestão do prefeito Helinho Zanatta busca ampliar oportunidades para que mais moradores mantenham qualidade de vida e bem-estar.

Supervisão especializada

As atividades serão conduzidas pelos professores Renata Ganciar e Diego da Silva Oliveira. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3433-4588 ou (19) 99797-0028.

Experiência positiva com público 50+

No fim de janeiro, a Prefeitura promoveu treinos abertos de voleibol adaptado para pessoas acima de 50 anos. A iniciativa reuniu cerca de 50 participantes por dia, marcou o retorno das equipes de competição e possibilitou a entrada de novos atletas na temporada, fortalecendo o esporte no município.

