A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, inicia na próxima segunda-feira treinos gratuitos de voleibol adaptado para pessoas a partir de 45 anos. A iniciativa incentiva a prática esportiva, promove saúde e bem-estar, e busca formar equipes para representar a cidade em competições ao longo do ano.
Treinos começam na segunda-feira
O núcleo feminino terá início na segunda-feira, 2 de março, das 18h30 às 20h, no mini-ginásio do Ginásio de Esportes Garcia Neto. Já os treinos do masculino começam na quarta-feira, 4 de março, no mesmo horário.
O Ginásio de Esportes Garcia Neto fica localizado na Rua Alferes José Caetano, s/n – Jardim Aeroporto, Piracicaba, SP, e o mini-ginásio é uma das instalações internas do complexo.
A participação é gratuita, e os interessados devem comparecer com roupa adequada para a prática esportiva. O objetivo é identificar atletas com disponibilidade no período noturno para compor futuras equipes competitivas do município.
VER MAIS
- Associação Parkinson promove bingo beneficente em Piracicaba
- Após pedido de Helinho, Eixo-SP busca melhorar trânsito na SP-304
- Laudo descarta fraturas por ações humanas no caso do cão Orelha
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Saúde, bem-estar e convivência social
A Secretaria destaca que o esporte a partir dos 45 anos vai além da competição: melhora a saúde física, fortalece o corpo e incentiva a integração social. O secretário de Esportes, Roger Carneiro, reforça que a gestão do prefeito Helinho Zanatta busca ampliar oportunidades para que mais moradores mantenham qualidade de vida e bem-estar.
Supervisão especializada
As atividades serão conduzidas pelos professores Renata Ganciar e Diego da Silva Oliveira. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3433-4588 ou (19) 99797-0028.
Experiência positiva com público 50+
No fim de janeiro, a Prefeitura promoveu treinos abertos de voleibol adaptado para pessoas acima de 50 anos. A iniciativa reuniu cerca de 50 participantes por dia, marcou o retorno das equipes de competição e possibilitou a entrada de novos atletas na temporada, fortalecendo o esporte no município.