SOLIDARIEDADE

Associação Parkinson promove bingo beneficente em Piracicaba

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Site associação
Conhecida como COLIBRI, a associação foi fundada em 6 de janeiro de 1992 por um grupo solidário formado por amigos, familiares e profissionais de diversas áreas.
A Associação Brasil Parkinson – Núcleo Piracicaba promove no dia 15 de março de 2026 um bingo beneficente em prol das atividades desenvolvidas pela entidade no município.

O evento será realizado na Rua Sebastião Ficher, nº 375, no bairro Vila Monteiro, em Piracicaba, com o objetivo de arrecadar recursos para apoiar pessoas diagnosticadas com Doença de Parkinson e seus familiares.

Conhecida como COLIBRI, a associação foi fundada em 6 de janeiro de 1992 por um grupo solidário formado por amigos, familiares e profissionais de diversas áreas. A iniciativa contou com a participação especial da atriz Eva Wilma e de representantes da Associação Brasil Parkinson de São Paulo.

Em 2006, a entidade ganhou novo impulso ao adotar o colibri como símbolo, inspirado em sugestão de estudantes da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep). A escolha remete ao tremor característico da doença, associado ao tremular das asas do pássaro, simbolizando equilíbrio e resistência.

A missão da COLIBRI é promover a integração social de pessoas com Parkinson, além de oferecer apoio, informação e acesso a terapias que contribuem para a qualidade de vida dos pacientes.

Após o diagnóstico, muitos enfrentam isolamento e depressão. Nesse cenário, a associação exerce papel fundamental ao estimular a convivência e o apoio mútuo.

Entre as atividades oferecidas estão fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, arteterapia, psicoterapia, coral, tênis de mesa, palestras e passeios, ampliando o acesso a terapias nem sempre disponíveis gratuitamente na rede pública.

Interessados em obter mais informações sobre o bingo podem entrar em contato pelos telefones (19) 99733-6188 ou (19) 99746-6471, ou pelo e-mail colibri.parkinson@gmail.com

