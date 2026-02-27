A Associação Brasil Parkinson – Núcleo Piracicaba promove no dia 15 de março de 2026 um bingo beneficente em prol das atividades desenvolvidas pela entidade no município.

O evento será realizado na Rua Sebastião Ficher, nº 375, no bairro Vila Monteiro, em Piracicaba, com o objetivo de arrecadar recursos para apoiar pessoas diagnosticadas com Doença de Parkinson e seus familiares.

Conhecida como COLIBRI, a associação foi fundada em 6 de janeiro de 1992 por um grupo solidário formado por amigos, familiares e profissionais de diversas áreas. A iniciativa contou com a participação especial da atriz Eva Wilma e de representantes da Associação Brasil Parkinson de São Paulo.