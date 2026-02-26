O idoso de 77 anos, Milton Alves dos Santos, morreu durante a madrugada desta quinta-feira (25) no hospital, depois de ter sido brutalmente atacado por sua própria cuidadora, Jamile Marcielly Silva Oliveira, de 24 anos. A jovem teve um surto psicótico e acabou baleada e morta pela polícia, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

O ataque aconteceu dentro da casa de Milton, na rua João Borges Sampaio, no Jardim São Manoel. De acordo com testemunhas, a jovem desferiu golpes de faca e tesoura contra o idoso, que era cadeirante. Vizinhos ouviram gritos desesperados e acionaram a Polícia Militar.