O idoso de 77 anos, Milton Alves dos Santos, morreu durante a madrugada desta quinta-feira (25) no hospital, depois de ter sido brutalmente atacado por sua própria cuidadora, Jamile Marcielly Silva Oliveira, de 24 anos. A jovem teve um surto psicótico e acabou baleada e morta pela polícia, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
O ataque aconteceu dentro da casa de Milton, na rua João Borges Sampaio, no Jardim São Manoel. De acordo com testemunhas, a jovem desferiu golpes de faca e tesoura contra o idoso, que era cadeirante. Vizinhos ouviram gritos desesperados e acionaram a Polícia Militar.
Ao chegarem, os policiais tentaram conter Jamile e ainda utilizaram arma de choque, mas nada conseguiu pará-la. Diante do risco iminente à vida do idoso, um policial efetuou disparos, atingindo a agressora, que morreu no local.
Milton foi socorrido e levado em estado gravíssimo à Santa Casa de Limeira, mas não resistiu aos ferimentos. A tragédia deixou vizinhos em choque e familiares devastados.
A Polícia Civil segue investigando o caso, após a perícia no local e análise das armas envolvidas.