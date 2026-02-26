Após solicitação do prefeito Helinho Zanatta, a concessionária Eixo-SP anunciou novas medidas para melhorar o fluxo de veículos na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba. As alterações foram definidas em reunião entre a Administração Municipal e a concessionária, realizada na quarta-feira (25).
As mudanças ocorrem após as recentes intervenções na rodovia, incluindo a interdição da Rua Nossa Senhora do Carmo, na altura do Posto Bigaton, que impactaram o tráfego nos bairros Parque São Matheus e Santa Teresinha. Segundo a Prefeitura, o objetivo é minimizar os transtornos aos motoristas e garantir mais fluidez e segurança durante o período de obras, previstas para serem concluídas até o fim do primeiro semestre de 2026.
Entre as medidas já implantadas, a partir desta quinta-feira (26), está a destinação de uma faixa exclusiva na SP-304 para motoristas que saem do Parque São Matheus pelo acesso das ruas Virginia Pratta Gregolin e Hermes Gregolin. A concessionária também reforçou a orientação aos condutores com ampliação da sinalização, presença de agentes de trânsito e aumento da iluminação noturna em diferentes pontos do trecho em obras.
Mudança interna no bairro
Para melhorar o fluxo no Santa Teresinha, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes implantará, a partir de sexta-feira (27), uma faixa adicional na Rua Virgílio da Silva Fagundes, no trecho entre as ruas Hermenegildo Vendemiatti e Travessa Luís Franchi, no sentido Centro–bairro. Para isso, será proibido o estacionamento no lado direito da via.
Passarela será transferida
A passarela de pedestres do Parque Balbo, no km 171, será interditada nesta sexta-feira (27) para desmontagem no sábado (28). A estrutura será transferida para a entrada do Parque São Matheus, na Rua Virginia Pratta Gregolin.
A mudança ocorre porque o novo viaduto em construção no km 171 contará com acesso para pedestres. A estrutura será reaproveitada para atender o Parque São Matheus, que atualmente não dispõe de passarela.
Durante a operação, no sábado (28) e domingo (29), haverá interdição das faixas da SP-304, com desvio do tráfego para as marginais, em ambos os sentidos, no período diurno. Para garantir a segurança dos pedestres no km 171, a concessionária disponibilizará equipe de apoio para auxiliar na travessia em horário comercial, além de reforçar a sinalização e a iluminação.
Rotas alternativas
Motoristas que trafegam pela SP-304 podem utilizar como rota alternativa a Rodovia Hermínio Petrin (SP-308), com acesso pela Rua Ricardo Melotto, nas proximidades do Atacadão. Outra opção é a Avenida Cristóvão Colombo, na altura do km 168 da SP-304.
Também foi proibido o estacionamento no lado direito da Rua Dona Antonia, no sentido bairro–Centro, na altura da Praça Angelo Feltre. A medida permitiu a criação de uma faixa adicional à direita, possibilitando o acesso à Rua Nossa Senhora do Carmo pelo sistema de direita livre.
De acordo com a Prefeitura, o impacto das alterações será avaliado diariamente e poderá passar por ajustes, caso necessário.