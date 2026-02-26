Após solicitação do prefeito Helinho Zanatta, a concessionária Eixo-SP anunciou novas medidas para melhorar o fluxo de veículos na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba. As alterações foram definidas em reunião entre a Administração Municipal e a concessionária, realizada na quarta-feira (25).

As mudanças ocorrem após as recentes intervenções na rodovia, incluindo a interdição da Rua Nossa Senhora do Carmo, na altura do Posto Bigaton, que impactaram o tráfego nos bairros Parque São Matheus e Santa Teresinha. Segundo a Prefeitura, o objetivo é minimizar os transtornos aos motoristas e garantir mais fluidez e segurança durante o período de obras, previstas para serem concluídas até o fim do primeiro semestre de 2026.

Entre as medidas já implantadas, a partir desta quinta-feira (26), está a destinação de uma faixa exclusiva na SP-304 para motoristas que saem do Parque São Matheus pelo acesso das ruas Virginia Pratta Gregolin e Hermes Gregolin. A concessionária também reforçou a orientação aos condutores com ampliação da sinalização, presença de agentes de trânsito e aumento da iluminação noturna em diferentes pontos do trecho em obras.