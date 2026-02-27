A investigação sobre a morte do cão Orelha ganhou um novo rumo após a divulgação do laudo pericial que descartou fraturas provocadas por ação humana. O documento integra o inquérito que apura possível crime de maus-tratos em Santa Catarina e reacendeu o debate público.

Exumação e análise detalhada

A análise foi assinada pelos peritos Igor de Salles Perecin e Paulo Eduardo Miamoto Dias, após a exumação do animal determinada pelo Ministério Público estadual. A medida teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre a conduta de adolescentes que supostamente teriam agredido o cão.

Segundo os especialistas, todos os ossos foram minuciosamente examinados de forma visual. No entanto, o estado de conservação do corpo, já em fase de esqueletização, limitou o trabalho à avaliação óssea dos remanescentes mortais, impossibilitando a análise de tecidos moles.