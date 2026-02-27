Bolinha, cachorro diagnosticado com anemia grave, precisa de ajuda para comprar um colírio indicado para tratar o ressecamento ocular, que custa cerca de R$ 200. O animal segue em tratamento em Piracicaba e, apesar de ter apresentado melhora, ainda depende de medicação para continuar reagindo.
Reação anima a família
Nesta sexta-feira (27), segundo a tutora Jéssica Freitas, o cão amanheceu melhor, se movimentando e aceitando papinha na colher.
“Graças a Deus hoje ele amanheceu melhor, se mexendo e comendo a papinha na colher. A doutora falou que não vai fazer exame nele hoje porque ele está reagindo”, relatou.
A filha de 12 anos é muito apegada a Bolinha e acompanha tudo com esperança. Quem está diretamente à frente dos cuidados são Jéssica e o marido, que se revezam para levá-lo diariamente à clínica e seguir todas as orientações médicas em casa.
Atendimento é diário na clínica
Bolinha está sendo atendido na Clínica Veterinária Vida Animal, sob os cuidados da médica-veterinária Dra. Tatiana Roberta Silvério.
Segundo a tutora, quem quiser confirmar as informações pode entrar em contato diretamente com a clínica pelo telefone (19) 3422-0534.
No início da semana, o quadro foi considerado crítico. As plaquetas chegaram a 15 e depois subiram para 19, uma melhora discreta, mas importante. Ele recebeu antibiótico, soro e passou por transfusão de sangue, com custo de R$ 700.
Sem condições financeiras para internação, a família optou por acompanhamento diário e monitoramento constante em casa, mantendo o animal aquecido e alimentado de hora em hora.
Como ajudar
Jéssica reforça que o pedido é exclusivamente para custear o medicamento necessário nesta fase do tratamento.
“A minha intenção não é dinheiro, é a ajuda para ele mesmo. Sei que hoje tem muito golpe, então se quiserem podem ligar na clínica”, afirmou.
Quem quiser contribuir ou buscar mais informações pode entrar em contato com a tutora pelo telefone +55 19 98918-5148.
A família segue esperançosa, celebrando cada pequena melhora e lutando para garantir que Bolinha tenha a chance de se recuperar completamente.