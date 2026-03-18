18 de março de 2026
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DRAMA FAMILIAR

Família aflita: adolescente de 15 anos desaparece em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ivy está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira, após sair do colégio.
Ivy está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira, após sair do colégio.

  A adolescente Ivy, de 15 anos, está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira (18), em Piracicaba.

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Segundo familiares, a jovem foi vista pela última vez ao sair do colégio onde estuda, entretanto, não foi encontrada pelo serviço de transporte escolar que passaria para buscá-la.

De acordo com relatos iniciais, Ivy trajava o uniforme do colégio no momento do desaparecimento. A família descreve a adolescente como uma pessoa tranquila, sem histórico de ausências.

Equipes de busca já foram mobilizadas e percorreram locais que a jovem costuma frequentar, mas, até o momento, não há informações sobre o seu paradeiro. Câmeras de segurança da escola, e de imóveis da região, estão sendo analisadas para tentar identificar o trajeto que Ivy teria feito após deixar o colégio.

Qualquer informação que possa ajudar na localização da adolescente, deve ser comunicada à Polícia Militar pelo telefone 190, ao Disque Denúncia pelo 181.

Familiares pedem que informações sejam compartilhadas, para auxiliar na rápida localização de Ivy.

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