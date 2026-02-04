Há cerca de 15 anos, Ederly vive dentro de um carro acompanhada de seus cães. Segundo ela, perdeu a casa em Limeira e, desde então, passou a sobreviver sem moradia fixa, dividindo o espaço do veículo com os 14 animais, que hoje são sua única companhia. O carro, de acordo com a protetora, foi obtido por meio de doação.

Atualmente, ela vive em uma área de mata em Limeira para que os cães possam ficar soltos e em segurança. Para mantê-los, Ederly circula por Piracicaba e por outras cidades da região vendendo rifas e bichos de pelúcia, já que afirma não ter registro formal de trabalho por conta do Estatuto do Idoso.

Cães idosos e em tratamento