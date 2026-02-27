Moradores do bairro Nova Piracicaba entraram em contato com a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da praça “Recanto dos Ipês”. Segundo os relatos, o espaço apresenta problemas de manutenção que têm impactado o uso por parte da população.

De acordo com as informações encaminhadas à reportagem, há bancos quebrados e trechos da calçada danificados. Os moradores afirmam que a situação dificulta a circulação de pedestres, especialmente de idosos e crianças que frequentam o local para lazer e atividades ao ar livre.

Saiba mais: