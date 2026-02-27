Moradores do bairro Nova Piracicaba entraram em contato com a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da praça “Recanto dos Ipês”. Segundo os relatos, o espaço apresenta problemas de manutenção que têm impactado o uso por parte da população.
De acordo com as informações encaminhadas à reportagem, há bancos quebrados e trechos da calçada danificados. Os moradores afirmam que a situação dificulta a circulação de pedestres, especialmente de idosos e crianças que frequentam o local para lazer e atividades ao ar livre.
Saiba mais:
Outro ponto citado é o mato alto em diferentes áreas da praça. Conforme os relatos, a vegetação tem dificultado o acesso aos brinquedos instalados no espaço, reduzindo a utilização por famílias que costumam levar crianças para brincar no local. Moradores também informaram que a falta de roçagem compromete a visibilidade em alguns trechos.
Ainda segundo os relatos, a praça é utilizada diariamente por moradores da região para caminhadas e encontros. A ausência de manutenção, conforme apontado, tem levado parte da população a evitar o espaço, principalmente no período da tarde e da noite.
Os moradores solicitam a realização de serviços de manutenção, incluindo o reparo dos bancos e da calçada, além da limpeza e roçagem da área. Eles pedem que o poder público realize vistoria no local e informe se há previsão para execução dos serviços.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato já consta na programação, com previsão para ser executado na próxima semana, de acordo com as condições climáticas. Já a manutenção nos brinquedos está prevista para até o mês de abril. Sobre a calçada, uma vistoria será realizada para programação do serviço".