O fim de semana em Piracicaba deve ser marcado por tempo firme e predomínio de sol, favorecendo atividades ao ar livre na cidade.

No sábado, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 28°C, com baixa chance de chuva e ventos moderados ao longo do dia.

Já no domingo, o cenário se mantém semelhante, com mínima prevista de 15°C e máxima de 27°C, também com céu ensolarado durante todo o período.