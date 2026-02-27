27 de fevereiro de 2026
Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Piracicaba SP

O fim de semana em Piracicaba deve ser marcado por tempo firme e predomínio de sol, favorecendo atividades ao ar livre na cidade.

No sábado, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 28°C, com baixa chance de chuva e ventos moderados ao longo do dia.

Já no domingo, o cenário se mantém semelhante, com mínima prevista de 15°C e máxima de 27°C, também com céu ensolarado durante todo o período.

A tendência é de clima estável, com pouca variação nas condições meteorológicas, garantindo dias de tempo seco e temperaturas agradáveis.

