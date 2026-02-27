Prefeitura forma mais 14 médicos residentes Foi a décima turma do Programa de Residência Médica, credenciado pelo MEC A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Saúde e Coreme (Comissão de Residência Médica), realizou ontem, quarta-feira, 25/02, formatura e diplomação de 14 novos médicos da décima turma do Programa de Residência Médica. A solenidade aconteceu no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central.

São 14 formandos nas especialidades de cirurgia geral, clínica médica, medicina da família e comunidade, ortopedia e traumatologia, pediatria e urologia que atuaram como residentes no Hospital dos Fornecedores de Cana, Santa Casa e Unidades de Saúde da Rede Pública.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

“O programa de residência médica da secretaria de saúde de Piracicaba está completando seu décimo primeiro ano de uma experiência de sucesso para o município. Foram formados cerca de 140 especialistas neste período. A residência médica é um processo tradicional de pós-graduação que melhor habilita o exercício de medicina de qualidade”, pontua o coordenador do Coreme, Ciro Falconi.