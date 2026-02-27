Prefeitura forma mais 14 médicos residentes Foi a décima turma do Programa de Residência Médica, credenciado pelo MEC A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Saúde e Coreme (Comissão de Residência Médica), realizou ontem, quarta-feira, 25/02, formatura e diplomação de 14 novos médicos da décima turma do Programa de Residência Médica. A solenidade aconteceu no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central.
São 14 formandos nas especialidades de cirurgia geral, clínica médica, medicina da família e comunidade, ortopedia e traumatologia, pediatria e urologia que atuaram como residentes no Hospital dos Fornecedores de Cana, Santa Casa e Unidades de Saúde da Rede Pública.
“O programa de residência médica da secretaria de saúde de Piracicaba está completando seu décimo primeiro ano de uma experiência de sucesso para o município. Foram formados cerca de 140 especialistas neste período. A residência médica é um processo tradicional de pós-graduação que melhor habilita o exercício de medicina de qualidade”, pontua o coordenador do Coreme, Ciro Falconi.
Para o coordenador, a presença de residentes e alunos constituiu um estímulo à melhoria do corpo clínico. “Muitos deles foram e serão absorvidos na rede de saúde piracicabana e, com certeza, isso assegurou um atendimento mais qualificado à nossa população”, Os formandos fizeram a residência médica em unidades de USF, UBS, Centro de Especialidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutrição (Cpan), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT) e outros, além do Hospital dos Fornecedores de Cana e da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba.
FORMAÇÃO – Os programas de residência de Piracicaba são credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) que, com a Secretaria Municipal de Saúde, chancelam a certificação dos médicos residentes, que ao final de seus programas, podem registrar a especialidade em que fizeram residência no Conselho Regional de Medicina (CRM), obtendo o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) e garantindo a possibilidade de exercer sua atividade como médico especialista.