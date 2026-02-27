A caipirinha, uma das bebidas mais famosas do Brasil, pode ter surgido em Piracicaba, no interior de São Paulo. A origem da mistura remonta a 1918, durante o período da Gripe Espanhola, quando uma receita caseira era utilizada como forma de tratamento.

Na época, a combinação levava limão, mel, alho e um destilado geralmente cachaça e era utilizada como um tipo de xarope contra os sintomas da doença. Com o tempo, a receita teria sido adaptada, dando origem à bebida que hoje é conhecida mundialmente.

Segundo especialistas em destilados, como o pesquisador Jairo Martins da Silva, a transformação do remédio em coquetel pode ter acontecido naturalmente, à medida que o uso medicinal foi sendo substituído pelo consumo recreativo.