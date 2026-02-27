A caipirinha, uma das bebidas mais famosas do Brasil, pode ter surgido em Piracicaba, no interior de São Paulo. A origem da mistura remonta a 1918, durante o período da Gripe Espanhola, quando uma receita caseira era utilizada como forma de tratamento.
Na época, a combinação levava limão, mel, alho e um destilado geralmente cachaça e era utilizada como um tipo de xarope contra os sintomas da doença. Com o tempo, a receita teria sido adaptada, dando origem à bebida que hoje é conhecida mundialmente.
Segundo especialistas em destilados, como o pesquisador Jairo Martins da Silva, a transformação do remédio em coquetel pode ter acontecido naturalmente, à medida que o uso medicinal foi sendo substituído pelo consumo recreativo.
Outras versões
Apesar da ligação com Piracicaba, existem outras teorias sobre o surgimento da bebida.
Uma delas remonta ao período das navegações. Naquela época, marinheiros sofriam com o escorbuto, doença causada pela falta de vitamina C. Para combater o problema, o consumo de bebidas alcoólicas misturadas com limão era incentivado, dando origem ao chamado “grogue”.
Essa mistura, que utilizava rum ou cachaça com suco de limão, pode ter influenciado o surgimento de coquetéis semelhantes, como o mojito e até mesmo a própria caipirinha.
Símbolo nacional
Embora não exista comprovação definitiva sobre sua origem, a caipirinha ganhou popularidade ao longo do século 20 e se consolidou como símbolo da cultura brasileira.
A artista modernista Tarsila do Amaral, nascida em Capivari cidade próxima a Piracicaba, ajudou a difundir a bebida ao adotá-la como símbolo nacional durante o movimento modernista.
Hoje, mesmo com diferentes versões sobre sua criação, Piracicaba segue como uma das cidades associadas à possível origem da caipirinha.