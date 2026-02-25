Segundo o prefeito, a administração municipal está ciente dos transtornos causados pelas intervenções nos dispositivos viários da região.

O prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta (PSD), se pronunciou nesta quarta-feira (25) sobre as obras realizadas pela concessionária Eixo SP na rodovia SP-304, que provocaram alterações no trânsito no bairro Santa Teresinha.

“Tenho recebido muitos vídeos nas redes sociais mostrando a situação do trânsito na região de Santa Terezinha, por causa das obras que a concessionária Eixo SP está realizando nos dispositivos viários. O que já estava difícil para quem passa por ali todos os dias, infelizmente ficou ainda pior com as mudanças feitas pela concessionária. Eu sei o quanto isso impacta a vida das pessoas, principalmente na hora de ir e voltar do trabalho”, afirmou.

Helinho Zanatta informou ainda que irá solicitar pessoalmente à concessionária que apresente alternativas para melhorar o fluxo de veículos no trecho.

“Podem ter certeza: vamos cobrar soluções. O nosso compromisso é com as pessoas”, declarou o prefeito.