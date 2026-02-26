Um homem de 47 anos denunciou ter sido vítima de um golpe após se candidatar, em dezembro do ano passado, a uma vaga de motorista divulgada no Facebook em nome da unidade da Braspress Transportes Urgentes em Piracicaba.

Segundo o relato, o anúncio direcionava interessados para um número de WhatsApp e exibia apenas a logomarca da empresa. Após enviar o currículo, ele passou a conversar com supostos recrutadores.

Contato evoluiu para falsa entrevista

Meses depois, em 25 de fevereiro, um homem que se apresentou como Pedro Bianchi voltou a procurá-lo perguntando se ainda havia interesse na vaga. Após o envio de documentos, foi marcada uma entrevista para o dia 26, às 8h30.