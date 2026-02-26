26 de fevereiro de 2026
GOLPE DE EMPREGO

Homem tem celular clonado após cair em vaga fake em Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo de internet
Homem de 47 passou dados bancários
Homem de 47 passou dados bancários

Um homem de 47 anos denunciou ter sido vítima de um golpe após se candidatar, em dezembro do ano passado, a uma vaga de motorista divulgada no Facebook em nome da unidade da Braspress Transportes Urgentes em Piracicaba.

Segundo o relato, o anúncio direcionava interessados para um número de WhatsApp e exibia apenas a logomarca da empresa. Após enviar o currículo, ele passou a conversar com supostos recrutadores.

Contato evoluiu para falsa entrevista

Meses depois, em 25 de fevereiro, um homem que se apresentou como Pedro Bianchi voltou a procurá-lo perguntando se ainda havia interesse na vaga. Após o envio de documentos, foi marcada uma entrevista para o dia 26, às 8h30.

Na sequência, Pedro informou que outro recrutador daria continuidade ao processo e repassou o contato de Leonardo Ramos. A videochamada chegou a ocorrer no horário marcado, porém Leonardo não apareceu na câmera e manteve a conversa apenas por áudio e mensagens.

Celular foi clonado

Durante a conversa, Leonardo Ramos solicitou dados bancários, alegando que seriam necessários para a formalização do contrato, e orientou a vítima a “entrar no aplicativo da empresa”.

Após seguir as instruções, o homem perdeu o acesso ao próprio celular. Ao levar o aparelho para assistência técnica, foi constatado que o telefone havia sido clonado. O dispositivo permaneceu na assistência para retirada da clonagem e verificação de segurança.

Erro no e-mail levantou suspeita

Posteriormente, a vítima percebeu que o e-mail utilizado pelos golpistas trazia a grafia “brasbess”, diferente do nome oficial da empresa — um indício de fraude que passou despercebido no primeiro momento.

Empresa nega vínculo

Após desconfiar da situação, o homem entrou em contato com a verdadeira Braspress Transportes Urgentes, que informou não realizar entrevistas on-line.

A companhia confirmou ainda que o WhatsApp oficial é o (19) 99659-1203. Já o número usado por Leonardo Ramos — (11) 94680-6279 — não pertence à empresa, e nem ele nem Pedro Bianchi constam como funcionários.

Até o momento, não houve registro de prejuízo financeiro, mas a vítima segue preocupada com o uso indevido de seus dados.

Alerta para candidatos

O JP reforça que empresas legítimas não solicitam dados bancários antecipados nem pedem acesso a aplicativos desconhecidos durante processos seletivos.

Em situações suspeitas, a orientação é interromper o contato imediatamente, avisar o banco, alterar senhas, ativar a verificação em duas etapas e registrar boletim de ocorrência.

