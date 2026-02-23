Criminosos têm utilizado dados reais de contribuintes para aplicar golpes que simulam débitos fiscais inexistentes em nome da Receita Federal do Brasil. A fraude envolve o uso indevido de CPF e nome completo das vítimas, além da criação de páginas falsas que reproduzem a identidade visual do portal Gov.br.
Os relatos apontam que as vítimas recebem notificações informando sobre supostas pendências tributárias vencidas. Ao acessar o link indicado na mensagem, o contribuinte é direcionado a um site que imita o padrão gráfico do governo federal, com cores, brasões e linguagem técnica semelhantes às páginas oficiais.
Embora visualmente convincente, o endereço eletrônico não pertence ao domínio “gov.br”. Esse detalhe é o principal indicativo de que se trata de fraude. A exibição de informações pessoais corretas aumenta a sensação de legitimidade e induz ao pagamento imediato.
A orientação é nunca clicar em links recebidos por mensagens, e-mails ou redes sociais. Para consultar eventuais débitos, o contribuinte deve digitar manualmente o endereço oficial no navegador.
VEJA MAIS:
- Informe do IR 2026 tem prazo antecipado; VEJA o que muda
- Imposto de Renda 2026: VEJA prazos e documentos para declarar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Pagamentos via Pix ampliam prejuízo
Outra modalidade do golpe envolve contato telefônico. Nesses casos, os criminosos se passam por servidores públicos e orientam a realização de transferências por Pix ou QR Code, sob alegação de regularização urgente.
O valor pago é direcionado a documentos de arrecadação emitidos em nome de terceiros, gerando prejuízo financeiro. Há ainda situações em que o QR Code corresponde a um documento legítimo, porém vinculado a outro CPF, o que dificulta a identificação imediata do golpe.
Receita não envia cobranças por mensagem
A Receita Federal reforça que não encaminha cobranças por aplicativos de mensagem, e-mail ou telefone, nem solicita pagamentos por links externos. Todos os documentos oficiais de arrecadação, como DARF e DAS, devem ser emitidos exclusivamente pelos canais oficiais disponíveis no portal gov.br.
O órgão também orienta que o cidadão verifique sempre a autenticidade dos canais de atendimento antes de fornecer dados pessoais ou efetuar qualquer pagamento.
Atenção redobrada
Com o avanço das fraudes digitais e o uso cada vez mais sofisticado de dados pessoais, especialistas alertam para a importância de redobrar os cuidados ao receber comunicações sobre tributos.
Em caso de dúvida, a recomendação é procurar diretamente os canais oficiais da Receita Federal ou registrar manifestação na Ouvidoria do órgão. A instituição afirma manter monitoramento contínuo para identificar e combater práticas fraudulentas que utilizam indevidamente seu nome.