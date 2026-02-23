Criminosos têm utilizado dados reais de contribuintes para aplicar golpes que simulam débitos fiscais inexistentes em nome da Receita Federal do Brasil. A fraude envolve o uso indevido de CPF e nome completo das vítimas, além da criação de páginas falsas que reproduzem a identidade visual do portal Gov.br.

Os relatos apontam que as vítimas recebem notificações informando sobre supostas pendências tributárias vencidas. Ao acessar o link indicado na mensagem, o contribuinte é direcionado a um site que imita o padrão gráfico do governo federal, com cores, brasões e linguagem técnica semelhantes às páginas oficiais.

Embora visualmente convincente, o endereço eletrônico não pertence ao domínio “gov.br”. Esse detalhe é o principal indicativo de que se trata de fraude. A exibição de informações pessoais corretas aumenta a sensação de legitimidade e induz ao pagamento imediato.