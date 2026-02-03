A direção do SEST SENAT Piracicaba negou que tenha proibido a alimentação de felinos que circulam pelo local. A instituição afirma que não houve interrupção do cuidado com os animais, mas sim uma reorganização da forma como a alimentação é realizada.
Instituição reforça normas de higiene
Por atuar na área da saúde e manter um refeitório em funcionamento, o SEST SENAT informou que apenas orientou sobre a necessidade de organização do espaço onde a comida é oferecida aos animais. A medida tem como objetivo preservar a limpeza do ambiente e garantir condições adequadas de higiene para usuários e funcionários.
Segundo a direção, a mudança não representa abandono ou restrição aos felinos, mas segue critérios técnicos compatíveis com o funcionamento da unidade.
Orientação de órgãos especializados
A unidade também destacou que recebe acompanhamento da Secretaria de Bem-Estar Animal e do Centro de Zoonoses. O veterinário Maurício, da Secretaria de Bem-Estar Animal, e Theo, do Centro de Zoonoses, orientam sobre os procedimentos corretos relacionados ao manejo e à alimentação dos gatos.
De acordo com o comunicado, os felinos continuam sendo alimentados conforme as recomendações desses profissionais, respeitando normas sanitárias e de cuidado animal.
Direção se coloca à disposição
A instituição informou ainda que permanece aberta para prestar esclarecimentos adicionais sobre o tema. O posicionamento foi assinado por Julia Maria Saura Bettoni Argondizio, que reforçou que não existe qualquer determinação para suspender a alimentação dos animais no local.
Informações da unidade
O SEST SENAT Piracicaba está localizado na Rua Rossini Pinto, nº 200, no bairro Jardim Panorama, em Piracicaba (SP), CEP 13.400-960.
A unidade é identificada como Piracicaba-SP – B 040.
Telefone: (19) 3426-9994.