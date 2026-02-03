A direção do SEST SENAT Piracicaba negou que tenha proibido a alimentação de felinos que circulam pelo local. A instituição afirma que não houve interrupção do cuidado com os animais, mas sim uma reorganização da forma como a alimentação é realizada.

Instituição reforça normas de higiene

Por atuar na área da saúde e manter um refeitório em funcionamento, o SEST SENAT informou que apenas orientou sobre a necessidade de organização do espaço onde a comida é oferecida aos animais. A medida tem como objetivo preservar a limpeza do ambiente e garantir condições adequadas de higiene para usuários e funcionários.

Segundo a direção, a mudança não representa abandono ou restrição aos felinos, mas segue critérios técnicos compatíveis com o funcionamento da unidade.