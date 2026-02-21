O valor ajudava a atrair interessados que queriam justificar faltas no trabalho ou na escola sem passar por consulta médica.

Depois que a chamada “fábrica de atestados” foi fechada pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (19), um detalhe chamou ainda mais atenção dos investigadores: o preço cobrado pelos golpistas. Cada atestado médico falso era vendido por R$ 70.

Segundo a polícia, o suspeito de 39 anos produzia o documento no mesmo dia da entrega, usando computador de lan house, e combinava a retirada em pontos movimentados da região central.

De acordo com a investigação da "Operação Fé Pública" , o homem foi preso em flagrante no bairro Alto no momento em que tentava entregar mais um envelope com dois atestados falsificados. A companheira dele também estava no local e carregava outro documento fraudado na bolsa.

A médica que teve o nome usado confirmou que a assinatura e o carimbo eram falsos. Ela já havia denunciado outros casos semelhantes anteriormente.