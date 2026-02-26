Moradores de Piracicaba já começaram a procurar atendimento para aproveitar as condições do Refis 2026, programa de regularização fiscal que oferece até 100% de desconto em juros e multas. A iniciativa, lançada pela Prefeitura de Piracicaba e iniciada nesta quarta-feira, busca facilitar a quitação de débitos e ampliar as chances de reorganização financeira para famílias e empresas.
Logo nas primeiras horas de funcionamento, a dona de casa Evani Cristina Alves Juz, de 61 anos, esteve no Centro Cívico para regularizar pendências do IPTU. Ela afirma que conseguiu resolver a situação no mesmo dia e saiu com a sensação de alívio. Segundo Evani, o atendimento foi ágil e o processo, claro e acessível.
Desconto total em juros e multas
O Refis 2026 permite negociar débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles já em cobrança judicial. Estão incluídas pendências com a Prefeitura, créditos habitacionais e dívidas junto ao Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae). O prazo para adesão é de 120 dias, podendo ser prorrogado por decreto municipal.
O prefeito Helinho Zanatta destacou que o programa foi estruturado com foco social e na oportunidade de recomeço para os contribuintes. “O Refis foi pensado para ajudar as pessoas. A gente sabe que muitas famílias passam por dificuldades em algum momento da vida e acabam acumulando dívidas. Nosso objetivo é justamente criar uma oportunidade real para que essas pessoas possam se reorganizar, quitar seus débitos com condições facilitadas e voltar a ter tranquilidade”, afirmou.
Quem optar pelo pagamento à vista garante 100% de desconto em juros e multas. Já quem escolher o parcelamento pode obter reduções que variam de 80% a 60%, conforme o número de parcelas. Para dívidas acima de R$ 500 mil, o prazo pode chegar a 120 meses, mantendo abatimentos expressivos.
Prazo para adesão ao Refis 2026
O programa é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O prazo de adesão é de 120 dias a partir do início da vigência, podendo ser prorrogado por decreto municipal.
A administração municipal destaca que o objetivo é ampliar as oportunidades de regularização fiscal, oferecendo uma alternativa viável para quem acumulou débitos em momentos de dificuldade financeira.
Desconto extra no IPTU 2026
Além de quitar dívidas antigas com abatimentos relevantes, contribuintes que aderirem ao Refis até 20 de março e regularizarem exercícios anteriores poderão receber 10% de desconto no IPTU 2026. O percentual pode chegar a 15% para quem optar pelo pagamento em cota única.
O benefício funciona como incentivo adicional para manter a situação fiscal em dia e representa economia direta no orçamento familiar.
Onde negociar as dívidas
O atendimento presencial ocorre no Centro Cívico, sede da Prefeitura.
- Endereço: Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 – Chácara Nazaré, Piracicaba/SP
- Telefone: (19) 3403-1000
- Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com distribuição de senhas até as 15h.
- Site oficial: https://piracicaba.sp.gov.br
As pendências relacionadas ao serviço de água e esgoto devem ser tratadas diretamente nas unidades do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae).
- Endereço do Semae: Rua XV de Novembro, 2200 – Alto, Piracicaba/SP
- Telefone: (19) 3403-9600
Com descontos que chegam a 100% e prazo determinado para adesão, o Refis 2026 se consolida como uma das principais oportunidades do ano para quem deseja sair da inadimplência e começar 2026 com as contas regularizadas.