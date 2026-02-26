Moradores de Piracicaba já começaram a procurar atendimento para aproveitar as condições do Refis 2026, programa de regularização fiscal que oferece até 100% de desconto em juros e multas. A iniciativa, lançada pela Prefeitura de Piracicaba e iniciada nesta quarta-feira, busca facilitar a quitação de débitos e ampliar as chances de reorganização financeira para famílias e empresas.

Logo nas primeiras horas de funcionamento, a dona de casa Evani Cristina Alves Juz, de 61 anos, esteve no Centro Cívico para regularizar pendências do IPTU. Ela afirma que conseguiu resolver a situação no mesmo dia e saiu com a sensação de alívio. Segundo Evani, o atendimento foi ágil e o processo, claro e acessível.