Famílias de Piracicaba que desejam ter acesso a programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, Viva Leite e Benefício de Prestação Continuada (BPC) precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), principal base de dados utilizada pelo Governo para identificar famílias de baixa renda. O CadÚnico permite que famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou que necessitem acessar programas sociais possam ser incluídas em políticas públicas municipais, estaduais e federais.
No município, o cadastro e a atualização são realizados mediante agendamento prévio na Central do Cadastro Único, localizada na Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900, no Centro. Para se cadastrar, é necessário que um responsável familiar compareça ao atendimento. Essa pessoa deve morar na mesma residência e ter pelo menos 16 anos. Também é obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos os moradores da casa, como CPF, documento com foto, comprovante de residência e comprovantes de renda, quando houver.
Entre os programas vinculados ao Cadastro Único estão Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa Social da Água, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Minha Casa Minha Vida, Viva Leite, Frente de Trabalho, Cartão do Idoso Interestadual e gratuidade no transporte para pessoa com deficiência.
Além da inclusão em programas sociais, a Central também realiza serviços como gestão de benefícios, encaminhamentos sociais e solicitação de segunda via de certidões. Moradores que tiverem dúvidas ou precisarem de orientação podem procurar o CRAS mais próximo de sua residência, que realiza encaminhamento para o atendimento na Central do Cadastro Único. Piracicaba conta com unidades do CRAS em diferentes regiões da cidade, como Piracicamirim, Jardim São Paulo, São José, Mário Dedini e Vila Sônia, que auxiliam as famílias no acesso aos serviços da assistência social. O atendimento na Central acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mediante agendamento prévio.