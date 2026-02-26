Famílias de Piracicaba que desejam ter acesso a programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, Viva Leite e Benefício de Prestação Continuada (BPC) precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), principal base de dados utilizada pelo Governo para identificar famílias de baixa renda. O CadÚnico permite que famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou que necessitem acessar programas sociais possam ser incluídas em políticas públicas municipais, estaduais e federais.

No município, o cadastro e a atualização são realizados mediante agendamento prévio na Central do Cadastro Único, localizada na Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900, no Centro. Para se cadastrar, é necessário que um responsável familiar compareça ao atendimento. Essa pessoa deve morar na mesma residência e ter pelo menos 16 anos. Também é obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos os moradores da casa, como CPF, documento com foto, comprovante de residência e comprovantes de renda, quando houver.

Entre os programas vinculados ao Cadastro Único estão Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa Social da Água, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Minha Casa Minha Vida, Viva Leite, Frente de Trabalho, Cartão do Idoso Interestadual e gratuidade no transporte para pessoa com deficiência.